مواضع نظامی فرمانده جدید اتاق جنگ ایران را ببینید

پس از شهادت سرلشکر غلامعلی رشید و سرلشکر علی شادمانی فرماندهان قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا (اتاق فرماندهی جنگ)، از سوی فرمانده کل قوا سردار سرلشکر علی عبداللهی به عنوان سومین فرمانده این قرارگاه منصوب شد و امروز این انتصاب علنی شد. سرلشکر عبداللهی علیآبادی متولد 1338 در روستای علی آباد شهرستان رودبار گیلان است. او پس از وقوع انقلاب 1357 به عضویت کمیته انقلاب اسلامی درآمد و در پی شکلگیری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در اردیبهشت 1358 به این نهاد پیوست و در طول جنگ ایران و عراق جزو فرماندهان جنگ بود. عبداللهی از 1366 تا 1370 فرمانده لشکر 16 قدس (گیلان) بود و در فاصله 1376 تا 1380 به عنوان جانشین فرمانده نیروی هوایی سپاه پاسداران فعالیت میکرد. او از 1380 تا 1381 معاون هماهنگکننده نیروی انتظامی بود و در فاصله سالهای 1381 تا 1384 جانشینی فرمانده نیروی انتظامی را برعهده داشت و برای مدت کوتاهی در سال 1384 نیز سرپرست فرماندهی نیروی انتظامی بود. عبداللهی در دولت نهم از 1384 تا 1386 استاندار سمنان و از 1386 تا 1388 نیز استاندار گیلان بود. او در دولت دهم از 1388 تا 1393 بهعنوان معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور فعالیت میکرد. او از 1393 تا 1395 معاون آماد، پشتیبانی و تحقیقات صنعتی ستاد کل نیروهای مسلح بود و از 1395 تاکنون مسئولیت معاونت هماهنگکننده ستاد کل نیروهای مسلح برعهده داشت. فرمانده اتاق جنگ ایران در سالهای اخیر مواضع نظامی قابل تاملی داشته که تابناک بخشهایی از این مواضع را گردآوری کرده که میبینید.