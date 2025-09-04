وزیر دفاع: ائتلاف امنیتی شانگهای، در راه است!

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ عزیز نصیرزاده در گفتوگویی به تشریح دستاوردهای سفر رئیسجمهور و هیأت همراه به چین پرداخت.
وزیر دفاع و نیروهای مسلح که خود نیز در این سفر حضور داشت، با اشاره به گفتوگوهای صورتگرفته در حاشیه اجلاس سازمان همکاری شانگهای، اظهار داشت: در این نشست با مقامات کشورهای عضو درباره موضوعات امنیتی و دفاعی رایزنیهایی انجام شد.
وی افزود: در حال حاضر سازمان همکاری شانگهای بیشتر در زمینههای مقابله با تروریسم و مبارزه با قاچاق مواد مخدر فعالیت میکند، اما با روندی که در پیش گرفته شده، این سازمان در آینده میتواند حوزه فعالیت خود را توسعه داده و ائتلافهای امنیتی خوبی تشکیل دهد.
مسعود پزشکیان، رئیسجمهور یکشنبه گذشته (۹ شهریور) در قالب سفری ۴ روزه برای شرکت در اجلاس سران سازمان همکاریهای شانگهای و حضور در مراسم رژه هشتادمین سالگرد پایان جنگ جهانی عازم چین شد.
پزشکیان در این سفر علاوه بر حضور در برنامههای مذکور دیدارهای دوجانبهای نیز با رهبران برخی از کشورهای حاضر در اجلاس داشت و در خصوص مسائل دو جانبه و بین المللی با آنها گفتوگو کرد.
