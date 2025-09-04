En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
تعداد بازدید : 377
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۲۶۵۰۲
کد خبر:۱۳۲۶۵۰۲
1191 بازدید
نبض خبر

عکس العمل تند به اعراب درباره تحرکات تازه برای تصاحب جزایر سه گانه

وزرای خارجه شورای همکاری خلیج فارس روز 10 شهریور در کویت پس از یک نشست مشترک مواضع قبلی شورای همکاری درباره سه جزیره (تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی) تکرار شده و این جزایر سه‌گانه را به زعم خود متعلق به امارات دانست. وزاری خارجه کشورهای عضو شورای همکاری همچنین مواضع قبلی خود در مورد مالکیت میدان گازی آرش (مشترک ایران و کویت) را تکرار کرده و با انکار حقوق ایران در میدان گازی آرش مدعی شدند: «این میدان گازی کاملا در محدوده دریایی کشور کویت واقع شده است و مالکیت منابع طبیعی از جمله کل میدان آرش فقط متعلق به عربستان سعودی و کشور کویت است چرا که در منطقه دریایی تقسیم شده عربستان-کویت قرار دارد!» این موضوع حالا به مجلس کشیده شده و در یک نطق در مجلس خطاب به شیخ نشین‌های حاشیه خلیج فارس تاکید شد: «بوی کباب نیست؛ اینجا خر داغ می‌کنند...» در تابناک می‌بینید و می‌شنوید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر شورای همکاری خلیج فارس جزایر سه گانه ایرانی ویدیو جزایر سه گانه تنب بزرگ تنب کوچک ابوموسی امارات متحده عربی میدان آرش کویت
اخبار مرتبط
مکالمه حسن روحانی با سیاستمدار عرب: مثل فالوده‌اید!
بین ایران، عربستان و عراق محاصره شده‌ایم!
حمله سیاستمدار کویتی به شاهنامه: این تهدید تاریخی است!
چگونه ایران متهمِ حمله به کویت شد؟!
اگر ایرانی‌ها به دنبال صلح بودند جزایر سه گانه را به امارات برمی‌گرداندند!
ویدیویی از ناموس ایرانی‌ها که وایرال شد
هدف امارات برای تصاحب جزایر سه گانه ایران
عقب نشینی آلمان از «اشغالگر» خواندن ایران در جزایر سه گانه ایرانی
لشکرکشی ایران به جزایر سه گانه برای جلوگیری از حمله شیخ نشین‌ها
پاسخ هوش‌‌مصنوعی درباره مالکیت ایران بر جزایر سه‌گانه
مناظره تماشایی ایرانی و عربستانی درباره نام خلیج فارس
اعلام طرح خطرناک اماراتی‌ها درباره جزایر سه گانه ایرانی
رقص عرب‌ها پس از اعاده حاکمیت ایران بر جزایر سه گانه
خشم و توهین مجری عرب به ایران برای جزایر
کنترل جزایر سه گانه با گوگوش، رامش و مهستی
لحظه اعاده حاکمیت ایران بر جزایر سه گانه
خطر از دست دادن جزایر سه گانه چقدر جدی است؟
نتیجه شکایت امارات به لاهه بابت جزایر سه گانه چه خواهد بود؟
نظر محمدرضا پهلوی درباره جزایر سه گانه
برای پس گرفتن جزایر سه گانه با اسرائیل متحد شدیم!
دفاع کارشناسان عرب از نام خلیج فارس: فقط ما چیز دیگری خطابش می‌کنیم!
ایران امروز نمی‌تواند مدعی مالکیت بحرین شود؟
واکنش یک رزمنده به شیوخ طالب خلیج فارس
روایت شبکه عربی درباره جزایر سه گانه ایرانی؛ با یک امپراتوری طرفیم
بیانیه جنجلی شورای همکاری خلیج فارس علیه ایران
ایران: ادعاها درباره جزایر بی‌اساس‌اند
هشدار ایران به شورای همکاری؛ تمامیت ارضی اولویت دارد
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟