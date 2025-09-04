عکس العمل تند به اعراب درباره تحرکات تازه برای تصاحب جزایر سه گانه

وزرای خارجه شورای همکاری خلیج فارس روز 10 شهریور در کویت پس از یک نشست مشترک مواضع قبلی شورای همکاری درباره سه جزیره (تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی) تکرار شده و این جزایر سه‌گانه را به زعم خود متعلق به امارات دانست. وزاری خارجه کشورهای عضو شورای همکاری همچنین مواضع قبلی خود در مورد مالکیت میدان گازی آرش (مشترک ایران و کویت) را تکرار کرده و با انکار حقوق ایران در میدان گازی آرش مدعی شدند: «این میدان گازی کاملا در محدوده دریایی کشور کویت واقع شده است و مالکیت منابع طبیعی از جمله کل میدان آرش فقط متعلق به عربستان سعودی و کشور کویت است چرا که در منطقه دریایی تقسیم شده عربستان-کویت قرار دارد!» این موضوع حالا به مجلس کشیده شده و در یک نطق در مجلس خطاب به شیخ نشین‌های حاشیه خلیج فارس تاکید شد: «بوی کباب نیست؛ اینجا خر داغ می‌کنند...» در تابناک می‌بینید و می‌شنوید.