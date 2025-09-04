En
واکنش حماس به اظهارات ترامپ درباره اسرای صهیونیست

یک عضو دفتر سیاسی حماس در واکنش به اظهارات ترامپ که گفته بود همه اسرای اسرائیلی باید از غزه آزاد شوند، گفت حماس با پیشنهاد آتش‌بس که منجر به آزادی این اسرا در ازای تعدادی از اسرای فلسطینی می‌شد، موافقت کرد اما نتانیاهو مانع می‌شود.
واکنش حماس به اظهارات ترامپ درباره اسرای صهیونیست

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ عزت الرشق، از اعضای برجسته دفتر سیاسی جنبش حماس طی سخنانی در واکنش به اظهارات اخیر دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا که خواستار آزادی بی قید و شرط همه ۲۰ اسیر صهیونیست از غزه شده بود، اعلام کرد: ترامپ گفته حماس باید فوراً همه ۲۰ اسیر اسرائیلی را آزاد کند، نه ۲ یا ۵ یا ۷ نفر و در این صورت اوضاع به سرعت تغییر خواهد کرد.

عزت الشرق افزود: حماس در ۱۸ آگوست با پیشنهاد میانجی‌هایی که اساساً بر پایه طرح استیو ویتکاف، فرستاده ویژه آمریکا بود، موافقت کرد، اما بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم اشغالگر تاکنون پاسخی به آن نداده است.

این مسئول حماس تاکید کرد: ما همچنین آمادگی خود را برای رسیدن به یک توافق جامع اعلام کردیم که بر مبنای آن همه اسرای صهیونیست در برابر تعداد مورد توافقی از اسرای فلسطینی آزاد شوند؛ به طوری که منجر به توقف جنگ و عقب نشینی نیرو‌های اشغالگر از غزه گردد.

وی در ادامه اظهار داشت:، اما نتانیاهو مانع اصلی در مسیر توافق‌های تبادل اسرا و آتش بس بوده و به دنبال جنگی بی‌پایان است.

این اظهارات بعد از آن بیان شد که شب گذشته ترامپ، در پیامی درشبکه اجتماعی خود خواستار آزادی فوری تمامی اسرای در بند حماس شد.

به نوشته روزنامه عبری «یدیعوت آحارانوت» ترامپ در این پست آورده است: «به حماس بگویید فوراً همه ۲۰ گروگان را آزاد کند، نه ۲، نه ۵، نه ۷ گروگان را.»

ترامپ در حالی خواستار آزادی اسرای در بند حماس شده است که در ششصد و نود و هشتمین روز جنگ و نسل کشی رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه، حملات وحشیانه اشغالگران ضد غیرنظامیان در سراسر این باریکه همچنان ادامه دارد و علاوه بر آن، تعداد قربانیان بر اثر گرسنگی در غزه هم افزایش یافته است.

بامداد امروز منابع فلسطینی از شهادت و مجروحیت ده‌ها نفر از جمله کودکان در حملات پی در پی رژیم اشغالگر به اردوگاه‌های آوارگان در محله‌های «حی النصر» و «تل‌الهوا» در شهر غزه خبر دادند.

منابع بیمارستانی در غزه گزارش دادند: تنها طی چند ساعت گذشته ۸۵ نفر به شهادت رسیده‌اند.

