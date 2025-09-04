En
نبض خبر

ایران حتی با سلاح‌های متعارف هم می‌تواند اسرائیل را نابود کند

تاکر کارلسن، مجری محافظه‌کار آمریکایی، در گفت‌وگویی با دیو اسمیت گفت: «ایران می‌تواند حتی بدون بمب اتم، فقط با سلاح‌های متعارف، اسرائیل را نابود کند. آنها قابلیت‌های زیادی دارند.» دیو اسمیت در ادامه گفت: «اتفاقات امروز، یک تهدید واقعی و وجودی برای اسرائیل ایجاد کرده. حماس هیچ‌وقت چنین تهدیدی نبوده، اما این وضعیت کنونی هست که داره اون تهدید رو می‌سازه و این کار را خود اسرائیل انجام داده. اگر واقعا وارد جنگ با ایران شویم – جنگی که خیلی فاجعه‌بارتر از همه‌ جنگ‌های قبلی خواهد بود – دیگه هیچ جای بحثی نیست. ایران کشور کوچکی نیست که بشود به‌راحتی با آن برخورد کرد. من اورشلیم رو دوست دارم، اما اگر آنجا زندگی می‌کردم، الآن می‌رفتم. چون به‌شدت نگرانم... اوضاع اصلاً خوب نیست.» با زیرنویس فارسی می‌بینید و می‌شنوید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر تاکر کارلسن دیو اسمیت جنگ ایران و اسرائیل رویارویی ایران و اسرائیل ویدیو
ناشناس
|
Italy
|
۱۱:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۳
0
0
پاسخ
امریکا کجاست؟؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۳
0
0
پاسخ
ولی باید اتمی باشیم تا کسی دیگه دخالت نکنه
