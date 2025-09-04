En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

هوای تهران قابل قبول شد

کیفیت هوای تهران با رسیدن به شاخص ۸۷ قابل قبول شد.
کد خبر: ۱۳۲۶۴۷۵
| |
4 بازدید
هوای تهران قابل قبول شد

در زمان حاضر میانگین کیفیت هوای شهر تهران با شاخص ۸۷ در وضعیت قابل قبول برای همه گروه‌ها قرار دارد.

تهران از ابتدای سال جاری تاکنون ۹۳ روز هوای قابل قبول، ۵۸ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس، ۷ روز هوای ناسالم برای همه گروه‌ها، ۶ روز هوای پاک، ۲ روز هوای خطرناک و یک روز هوای بسیار ناسالم داشته است.

بر اساس شاخص کیفیت هوا (AQI)، زمانی که عدد شاخص بین ۵۱ تا ۱۰۰ باشد، کیفیت هوا «قابل‌قبول» است؛ اما اگر شاخص بین ۱۰۱ تا ۱۵۰ قرار گیرد، هوا در شرایط «ناسالم برای گروه‌های حساس» خواهد بود. همچنین، طبق جدول رنگ‌بندی شرکت کنترل کیفیت هوا، ایستگاه‌های سبزرنگ شرایط «پاک»، زردرنگ شرایط «قابل‌قبول»، نارنجی‌رنگ شرایط «ناسالم برای گروه‌های حساس»، قرمزرنگ شرایط «ناسالم» و بنفش‌رنگ شرایط «بسیار ناسالم» را نشان می‌دهند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
هوای تهران وضعیت سالم هواشناسی‌
خرید و فروش حکم نایب رئیسی در فدراسیون المپیکی/ قهر یک میلیاردی سرمربی!
شجریان‌ها و نبض سیاست ایران: از «مرغ سحر» تا کنسرت میدان آزادی
بهتر است نظری جویباری به مدیرعاملی استقلال برگردد/ تورنمنت کافا سودی برای ما ندارد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
پیش‌بینی شبی خنک در برخی از مناطق کشور
تداوم هوای گرم تا کی ادامه خواهد داشت؟
هوای تهران در وضعیت قابل قبول
برچسب منتخب
# مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
هم اروپا و هم آمریکا می‌خواهند پرونده ایران را برای همیشه ببندند/ اعلام وضعیت اورانیوم ۶۰ درصد هم اروپا را راضی نمی‌کند
سرهنگ آمریکایی: ایران و اسرائیل در حال تسلیح برای جنگ هستند / تنها راه پیروزی اسرائیل این است!
روسیه مخالف جدی خروج ایران از NPT است/ ایران برای خرید تسلیحات از روسیه به چین روی آورد
واکنش آذری‌جهرمی به سرمایه‌گذاری زنجانی در تاکسی اینترنتی
به آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها گفتم که برای خلع سلاح حزب‌الله بروید سراغ ایران
اتمام حجت پزشکیان درباره اسنپ بک در چین
مجری صداوسیما: خدا پدر احمدی‌نژاد را بیامرزد
بازگشت فردوسی‌پور با دکوری شبیه برنامه ۹۰
سپاه از زدن روزی 500 موشک به تلاویو پرده برداشت
مزرعه موشکی سپاه چیست و چه طور شکل گرفت؟
بمباران کرکوک در حمله به اچ‌سه ایذایی نبود، انتحاری بود/اسرائیل از پایگاه تبریز کینه داشت
قابل توجه کنکوری‌ها؛ قبولی در رشته پزشکی سخت‌تر شد/ مجلس ورود می‌کند
کشف ۱۰۰ سکه تاریخی در یک محوطه باستانی اصفهان
حرف‌های فمنیستی رتبه یک کنکور جنجالی شد
قیمت سکه و طلا امروز دوشنبه ۱۰ شهریور + جدول
وزارت بهداشت: مردم الکل مصرف می‌کنند، خوب هم مصرف می‌کنند!  (۲۳۲ نظر)
هم اروپا و هم آمریکا می‌خواهند پرونده ایران را برای همیشه ببندند/ اعلام وضعیت اورانیوم ۶۰ درصد هم اروپا را راضی نمی‌کند  (۱۴۵ نظر)
مجری صداوسیما: خدا پدر احمدی‌نژاد را بیامرزد  (۱۴۴ نظر)
تصاویر آترينا فرحمند رتبه یک کنکور + کارنامه  (۱۴۲ نظر)
حرف‌های فمنیستی رتبه یک کنکور جنجالی شد  (۱۳۰ نظر)
مکانیسم ماشه را چه کشوری در برجام گنجاند؟؛ روسیه یا آمریکا؟  (۸۸ نظر)
تصویری از ماموران شهرداری قزوین که دستگیر شدند  (۸۳ نظر)
برخورد خشن ماموران شهرداری قزوین با دست‌فروشان  (۸۲ نظر)
روسیه مخالف جدی خروج ایران از NPT است/ ایران برای خرید تسلیحات از روسیه به چین روی آورد  (۷۹ نظر)
مصاحبه توجه‌برانگیز رتبه ۶ علوم تجربی درباره مهاجرت  (۷۷ نظر)
سرهنگ آمریکایی: ایران و اسرائیل در حال تسلیح برای جنگ هستند / تنها راه پیروزی اسرائیل این است!  (۷۳ نظر)
جنجال‌های اعلام برترین‌های کنکور ۱۴۰۴/ از تقلب در مشهد و اسلامشهر تا تعطیلی مدارس دولتی  (۷۲ نظر)
گفتم به دولت «بشار اسد» پول ندهید باز دادند/ توافق هسته‌ای فدای حمایت از روسیه شد/ وارد دام نتانیاهو شدیم  (۶۸ نظر)
واکنش آذری‌جهرمی به سرمایه‌گذاری زنجانی در تاکسی اینترنتی  (۵۷ نظر)
قابل توجه کنکوری‌ها؛ قبولی در رشته پزشکی سخت‌تر شد/ مجلس ورود می‌کند  (۵۶ نظر)
tabnak.ir/005Z4l
tabnak.ir/005Z4l