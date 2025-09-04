هوای تهران قابل قبول شد

در زمان حاضر میانگین کیفیت هوای شهر تهران با شاخص ۸۷ در وضعیت قابل قبول برای همه گروهها قرار دارد.
تهران از ابتدای سال جاری تاکنون ۹۳ روز هوای قابل قبول، ۵۸ روز هوای ناسالم برای گروههای حساس، ۷ روز هوای ناسالم برای همه گروهها، ۶ روز هوای پاک، ۲ روز هوای خطرناک و یک روز هوای بسیار ناسالم داشته است.
بر اساس شاخص کیفیت هوا (AQI)، زمانی که عدد شاخص بین ۵۱ تا ۱۰۰ باشد، کیفیت هوا «قابلقبول» است؛ اما اگر شاخص بین ۱۰۱ تا ۱۵۰ قرار گیرد، هوا در شرایط «ناسالم برای گروههای حساس» خواهد بود. همچنین، طبق جدول رنگبندی شرکت کنترل کیفیت هوا، ایستگاههای سبزرنگ شرایط «پاک»، زردرنگ شرایط «قابلقبول»، نارنجیرنگ شرایط «ناسالم برای گروههای حساس»، قرمزرنگ شرایط «ناسالم» و بنفشرنگ شرایط «بسیار ناسالم» را نشان میدهند.
