شکاف در دولت ترامپ پیرامون طرح الحاق کرانه باختری

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ ۲ مقام اسرائیلی به وبسایت آکسیوس گفتند که «مارکو روبیو» وزیر امور خارجه ایالات متحده، در جلسات خصوصی روشن کرده است که با الحاق کرانه باختری به اراضی اشغالی فلسطین مخالفتی ندارد و دولت «دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا هم مخالفتی نخواهد داشت.
با این حال، منابع مطلع گفتند که «استیو ویتکاف» فرستاده ویژه دونالد ترامپ، این موضوع را مانعی برای همکاری ایالات متحده با جهان عرب در مورد طرح پس از جنگ برای غزه و تهدیدی برای توافق احتمالی عادیسازی روابط میان عربستان و رژیم صهیونیستی میداند.
بر اساس این گزارش، امارات متحده عربی به دولت ترامپ گفته است که الحاق کرانه باختری، توافق ابراهیم را تضعیف میکند، زیرا شرط امارات برای امضای این سند در سال ۲۰۲۰ این بود که رژیم صهیونیستی از الحاق صرفنظر کند.
یک منبع از دولت امارات به آکسیوس گفت: «این طرحها، در صورت اجرا، آسیب قابل توجهی به روابط امارات و اسرائیل وارد خواهند کرد؛ و به هر آنچه از چشمانداز ادغام منطقهای باقی مانده است، به طور جبرانناپذیری آسیب خواهند رساند. از بسیاری جهات، انتخاب پیش روی اسرائیل در حال حاضر، الحاق یا ادغام است.»
آکسیوس افزود، انتظار میرود روبیو بهزودی برای شرکت در رویدادی که توسط یک گروه شهرکنشین در یک مکان باستانی حساس از نظر سیاسی ترتیب داده شده است، به شرق قدس سفر کند و «رونالد درمر» وزیر امور استراتژیک رژیم صهیونیستی هم احتمالا طی روزهای آتی برای گفتوگو با روبیو و ویتکاف به واشنگتن سفر خواهد کرد.
وزارت امور خارجه آمریکا و کاخ سفید از ارائه هرگونه اظهارنظری در مورد این موضوع خودداری کردند.
فعالیتهای شهرکسازی رژیم صهیونیستی در کرانه باختری و تهدید مداوم این رژیم به الحاق این منطقه به دیگر نقاط اشغالی، به یکی از بزرگترین موانع تحقق صلح و راهکار دودولتی تبدیل شده است.
این شهرکها نهتنها زمینهای فلسطینیان را غصب کرده و منابع طبیعی را تحت کنترل اشغالگران قرار میدهد، بلکه با ایجاد جادههای اختصاصی برای شهرکنشینان، فلسطینیان را در محاصره و خفقان جغرافیایی قرار میدهد. ادامه تجاوزات نظامی، تخریب خانهها، بازداشتهای گسترده و سرکوب اعتراضات مردمی، فضایی از ترس و بیعدالتی را بر کرانه باختری حاکم کرده است.
سیاستهای توسعهطلبانه تلآویو، هرگونه امکان مذاکره واقعی برای تشکیل کشور مستقل فلسطین را از بین برده و منطقه را به سوی انفجار میبرد.
پیشتر «طاهر النونو» مشاور رسانهای رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس با تاکید بر اینکه در طرحهای «بنیامین نتانیاهو» نخستوزیر رژیم صهیونیستی کل پروژه ملی فلسطین را هدف قرار داده و به دنبال نابودی مساله فلسطین است، هشدار داد: «وضعیت خطرناکی که در کرانه باختری وجود دارد، کمتر از فاجعهای نیست که اکنون در غزه در جریان است.»
کمیته مقاومت در برابر دیوار و شهرکسازی در اراضی اشغالی فلسطین هم سهشنبه فاش کرد که مقامات اشغالگر اسرائیل از تصرف ۴۵۵.۵۸ دونم زمین از روستاهای جیت و فراتا در شرق استان قلقیلیه و از شهر تل در غرب استان نابلس در شمال کرانه باختری خبر دادهاند.
این کمیته در بیانیهای مطبوعاتی اعلام کرد که این تصرف تحت یک اعلامیه جدید تحت عنوان «زمینهای دولتی» انجام میشود، اصطلاحی که توسط دولت اشغالگر برای کنترل و مصادره زمینهای بیشتر استفاده میشود. این کمیته تاکید کرد اعلامیه جدید منطقهای را که پایگاه شهرک «حوات گلعاد» در آن واقع شده است، هدف قرار میدهد.
در همین حال، نخستوزیر رژیم صهیونیستی به وزرای خود دستور داده است که درباره تلاشهای این رژیم برای اعمال حاکمیت بر کرانه باختری اشغالی صحبت نکنند و «موضوع را مسکوت نگه دارند»، زیرا میترسند که رئیسجمهور آمریکا از حمایت از این طرح عقبنشینی کند.
