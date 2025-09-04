شیشه گری سنتی میمند

از قدیم و به دلیل وجود مزارع گل محمدی و رونق گلاب‌گیری در میمند استان فارس، شیشه‌گری به منظور ساخت ظروف شیشه‌ای لازم برای نگهداری از گلاب، از مشاغل پررونق شهرستان میمند بوده است. امروزه و با گذشت سال‌ها این صنعت همچنان به صورت سنتی در این شهر توسط صنعت‌گران میمندی انجام می‌شود. هنرمندان شیشه‌گر علاوه بر بطری و غرابه، اشیاء شیشه‌ای تزئینی از جمله گلدان، گلاب‌پاش و ظروف تریینی نیز خلق می‌کنند. در کنار این صنعت، حصیربافی (پزیربافی) نیز جهت تولید حصیر جانبی برای ظروف و استحکام‌بخشی به قرابه‌ها و جلوگیری از شکستن آن‌ها در حین حمل و نقل رونق دارد.