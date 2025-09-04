En
/
فا
En العربیة
العربیة / English
روبیکا
واتس اپ
تلگرام
بله
سروش پلاس
اینستاگرام
ایتا
ایکس
یوتیوب
آپارات
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
کد خبر: ۱۳۲۶۴۷۳
بازدید: ۶

شیشه گری سنتی میمند

از قدیم و به دلیل وجود مزارع گل محمدی و رونق گلاب‌گیری در میمند استان فارس، شیشه‌گری به منظور ساخت ظروف شیشه‌ای لازم برای نگهداری از گلاب، از مشاغل پررونق شهرستان میمند بوده است. امروزه و با گذشت سال‌ها این صنعت همچنان به صورت سنتی در این شهر توسط صنعت‌گران میمندی انجام می‌شود. هنرمندان شیشه‌گر علاوه بر بطری و غرابه، اشیاء شیشه‌ای تزئینی از جمله گلدان، گلاب‌پاش و ظروف تریینی نیز خلق می‌کنند. در کنار این صنعت، حصیربافی (پزیربافی) نیز جهت تولید حصیر جانبی برای ظروف و استحکام‌بخشی به قرابه‌ها و جلوگیری از شکستن آن‌ها در حین حمل و نقل رونق دارد.

دانلود همه تصاویر
گزارش خطا
برچسب‌ها:
شیشه شیشه گری اصفهان عکس استانها عکس مستند
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.