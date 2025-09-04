بزها، آتشنشانان سبز اسپانیا
در کاتالونیای اسپانیا، گلهای ۳۰۰ رأسی بز با چرای علفها و بوتههای خشک به ایجاد آتشبرهای طبیعی کمک میکنند. این طرح آزمایشی در رشتهکوه مونتهنگره، نزدیک شهر ماتارو اجرا میشود و هدف آن کاهش خطر آتشسوزیهای جنگلی است. بزها با هدایت چوپانان عشایری در مسیرهای شهری و حاشیه جنگل حرکت میکنند و پوشش گیاهی اشتعالزا را از بین میبرند. صدای زنگولههای گله در جادههای آسفالتشده نشانه حضورشان در خط مقدم حفاظت از جنگلهاست. این برنامه با حمایت مالی اتحادیه اروپا آغاز شده و تاکنون نتایج مثبتی داشته است. به گفته خوزه آنتونیو ریسیس، عضو شورای محلی ماتارو، استفاده از بزها روشی «موفق و ماندگار» است. طرح یادشده علاوه بر کاهش خطر آتش، به معیشت چوپانان و دامداران محلی نیز رونق بخشیده است. اکنون این ابتکار ساده اما مؤثر به الگویی برای دیگر مناطق اسپانیا تبدیل شده است.