برخی حواشی پیرامون نقلوانتقالات باشگاه پرسپولیس، موجب شد تا بار دیگر نام حمید استیلی به میان کشیده شود که با اعتراض یه برخی مسائل این باشگاه را ترک کرد.
به گزارش سرویس ورزشی تابناک، مطرح شدن مواردی عجیب در خصوص نقلوانتقالات باشگاه پرسپولیس، از جمله جذب مجتبی فخریان که قراردادی با باشگاه شمسآذر نداشته، اما پیش از سرخپوش شدن قراردادش تمدید شده تا بابت انتقال او پول رضایتنامه پرداخت شود، حاشیههایی ایجاد کرد. در این میان، صحبت از بی خبری کمیته فنی از خریدهای باشگاه شد که آن زمان حمید استیلی مشاور مدیرعامل باشگاه پرسپولیس بود، اما برخی مدیران باشگاه برای تقابل دست نوشتههایی را منتشر کردند که نشان بدهند حمید استیلی در لیستی که خودش نوشته، مجتبی فخریان را پیشنهاد کرده است.
البته استیلی منکر دست نوشته منتشر شده نیست، اما میگوید لیستی به باشگاه نداده و دست نوشتههایش، چرکنویس جلسات داخلی باشگاه بوده و هر آنچه در جلسات مطرح میشده را نوشته است. حمید استیلی در گفتوگویی با خبرنگار تابناک به برخی ابهامات در این زمینه پاسخ داده است:
تابناک: موضوع دست نوشتههای شما که نشان میدهد در لیستی نام مجتبی فخریان و بیفوما را نوشتهاید، چیست؟
من در تمام جلسات، موضوعاتی که مطرح میشد را یادداشت میکردم و تمام چرکنویسها را دارم. خیلی چیزهای دیگر را هم نوشتهام! این دلیلی نمیشود که بگویند این بازیکنان را من پیشنهاد دادم. اول اینکه به لیست ما توجهی نداشتند و با لیست کارتال پیش میرفتند. ما هم از لیست کارتال اطلاعی نداشتیم و فقط وقتی قرارداد بسته میشد یا اگر مذاکرهای شده بود، ما هم متوجه میشدیم، اما از لیست خبر نداشتیم.
تابناک: به لحاظ ساختار اداری هم نمیتوان به نوشتههای منتشر شده استناد کرد. چون حتی اگر شما به عنوان مشاور یا حتی رئیس کمیته فنی لیستی ارائه کرده باشید، طبیعتاً باید در نامهای رسمی به سرمربی یا مدیرعامل لیست خود را معرفی میکردید. آیا چنین اتفاقی رخ داده است؟
اصلاً کار دست ما نبود. اصول تیمداری و باشگاهداری اینگونه است که مربی به مدیرفنی نامه میزند که در چه پستهایی بازیکن میخواهد و ما بازیکنهای داخلی و خارجی را لیست میکنیم، به مربی ارسال میشود و هر کدام را که مربی تأیید کرد، باشگاه با بازیکن مدنظر مذاکره میکند. در تیم ما که این سیستم حاکم نبود. من هم وقتی دیدم خروجی نداریم، حرفهایی که میزنیم عملی نمیشود و از طرفی هواداران ما را به تصمیمهای باشگاه چسبانده بودند و فحاشی میکردند، در حالی که دخالتی در تصمیمها نداشتیم، خیلی راحت جدا شدیم.
تابناک: این در شرایطی است که گویا زمانی که رضا درویش استعفا کرده بود، پیشنهاد مدیرعاملی باشگاه هم به شما شد. این را تأیید میکنید؟
من فقط به یک دلیل وارد باشگاه شدم که بتوانیم زیرساختها را درست کنیم. در مصاحبههایم هم گفتم برای کمک کردن آمدهام، وگرنه به من پستهای مدیریتی بالاتر هم پیشنهاد شد، اما نرفتم و فقط در باشگاه مشاور شدم تا کمک کنم.
تابناک: منظورتان از پیشنهاد مدیریتی بالاتر، همان مدیرعاملی است؟
پیشنهاد حضور در هیأت مدیره بود، پیشنهاد مدیریت ورزشی باشگاه را داشتم و پیشنهاد مدیرعاملی هم شد. من برای پست نرفتم و رفته بودم که کمک کنیم زیرساختها درست شود؛ دیدم هیچ نیرو و ارادهای برای این کار نیست که بتوانیم زیرساختها را درست کنیم. وقتی هم دیدم ارادهای نیست، جدا شدم. من هم وقتی از جایی جدا شوم، اگر بخواهم صحبتی کنم، صحبت کلی انجام میدهم و هیچ وقت درباره جزئیات چیزی نمیگویم. الان هم که آمدند و چرکنویسهای من را منتشر کردند، برخی مسائل را میگویم. جالب بود که برای تبرئه خودشان چیزی را منتشر کردهاند که چرکنویس است و نه لیستی بوده و نه چیزی. بعد ما خیلی اسامی را که در جلسات گفتند، آنجا نوشتیم، پس چرا روی اسامی آنها را لاک گرفتند؟ خب همه را منتشر کنید. من همه چرکنویسها را دارم و وقتی حرف راست بزنیم، ترسی نداریم.
تابناک: درباره نقلوانتقالات پرسپولیس شایعههای دیگری هم مطرح است. اینکه باشگاه برای جذب دو بازیکن، جدا از پولی که ایجنتها به صورت رسمی از بازیکنان میگیرند، با ایجنت آنها قراردادی به مبلغ ۲۵ میلیارد امضا کرده تا بتواند با دو بازیکن مدنظرش قرارداد امضا کند. شما خبر دارید؟
من واقعیت این مسائل را نمیدانم. یک سری کارها انجام شده که من هیچ اطلاعی ندارم. مسائلی هم که عنوان کردم، مربوط به خودم بود که آمدند چیزهایی گفتند و برای تبرئه خودشان چرکنویسهای من را به عنوان لیست منتشر کردهاند، برخی مسائل را با احترام و کلی گفتم. ما حرفهای جلسه را نوشتیم، آیا شما به چرک نویس میگویید لیست؟ ضمن اینکه چند اسمی هم که در آن چرکنویس وجود دارد، پیش از نوشتن ما قراردادشان امضا شده بود.
