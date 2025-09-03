آلستیر کروک، دیپلمات سابق بریتانیایی و افسر پیشین ام آی سیکس، در تحلیل خود از سیاستهای ترامپ گفت: «ترامپ برجام را ترک کرد و خواستههای غیرممکنی از ایران داشت. او نه تنها میخواست توافق هستهای شامل برنامه موشکی ایران شود، بلکه خواستار خلع سلاح ایران و پایان تمام حمایتهای این کشور از گروههایی مانند طالبان، حوثیها و حزبالله بود... ترامپ همچنین دستور ترور قاسم سلیمانی را داد، کسی که در سفر دیپلماتیک به عراق بود و به عنوان مهمان رسمی نخستوزیر عراق وارد بغداد شد. او به شدت از این اقدام افتخار میکند.... آنچه ترامپ از ایران خواسته، اساساً تسلیم شدن حاکمیت این کشور است. او از ایران خواسته که برنامه هستهای خود را که طبق ارزیابیهای جامعه اطلاعاتی ایالات متحده غیر فعال است، از بین ببرد و برخی از موشکهای برد بلند خود را نابود کند، در حالی که ایران با دشمنی در همسایگی خود مواجه است که سلاحهای هستهای و موشکهای برد بلند آمریکایی دارد.» روایت کامل این چهره اطلاعاتی بریتانیا را میبینید و میشنوید.
🔸"این خواستهها ممکن است به جنگ منجر شوند که به خواست و فقط برای منافع نتانیاهو است."