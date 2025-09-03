یوری شفتسف مدیر مرکز مسائل اتحادیه اروپای بلاروس می‌گوید: «کشورهای حوزه خلیج فارس میدانند برای تامین امنیت باید با ایران همکاری داشته باشند... تجدید روابط ایران و عربستان یک دگرگونی بزرگ و جدی برای خاورمیانه بود... داستان از این قرار است که دو سال پیش ایران و چین توافق مهمی انجام دادند که قرارداد بزرگی بود و آن تضمین 25 ساله خرید نفت ایران و در مقابل سرمایه گذاری 200 میلیاردی چین در صنایع ایران است... این موضوع موجب ظهور مشکلات بزرگی برای رقیب ایران در منطقه یعنی عربستان سعودی می شد... در ادامه عربستان چه باید می‌کرد؟ آمریکا رفته است، پس به مسیر مصالحه با ایران رو آورد/عربستان در واقع همان مدل برقراری رابطه با چین را ترتیب داد که ایران انجام داده بود...» با زیرنویس فارسی می‌بینید و می‌شنوید.