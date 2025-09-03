همزمان با کاهش اندک نرخ ارز در بازار آزاد، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت اعلام کرد: «دلار بالای 100 هزار تومن را انکار نمی‌کنیم اما حجم بسیار بسیار بالایی از آن روانی‌ است. دلار 70 هزار تومان را به رسمیت می‌شناسیم!» این در حالی است که نرخ دلار در وب سایت بانک مرکزی 57915 تومان و در صرافی بانک ملی 69848 اعلام شده است. باید دید با این تاکید بر 70 هزار تومان قرار است در روزهای آینده بازارساز نقش فعال تری داشته باشد و دلار می‌ریزد و به محدوده پیش از جنگ دوازده روزه نزدیک می‌شود؟ اظهارات مهاجرانی را می‌بینید و می‌شنوید.