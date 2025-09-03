نشست علنی چهارشنبه ۱۲ شهریورماه ۱۴۰۴ مجلس شورای اسلامی
جلسه علنی صبح امروز (چهارشنبه، ۱۲ شهریور ماه ۱۴۰۴) مجلس شورای اسلامی رأس ساعت ۶ و ۴۵ دقیقه صبح به ریاست دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و با حضور بیش از دو سوم نمایندگان آغاز شد.
