En
/
فا
En العربیة
العربیة / English
روبیکا
واتس اپ
تلگرام
بله
سروش پلاس
اینستاگرام
ایتا
ایکس
یوتیوب
آپارات
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
کد خبر: ۱۳۲۶۴۲۰
بازدید: ۳۵۸

نشست علنی چهارشنبه ۱۲ شهریورماه ۱۴۰۴ مجلس شورای اسلامی

جلسه علنی صبح امروز (چهارشنبه، ۱۲ شهریور ماه ۱۴۰۴) مجلس شورای اسلامی رأس ساعت ۶ و ۴۵ دقیقه صبح به ریاست دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و با حضور بیش از دو سوم نمایندگان آغاز شد.

دانلود همه تصاویر
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نشست علنی مجلس خانه ملت نمایندگان
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.