ستاره سابق استقلال سریع فسخ کرد

به گزارش تابناک به نقل از خبر ورزشی، بهنام برزای، وینگر شناختهشده و سابق استقلال و ملوان در یکی از عجیبترین اتفاقات نقل و انتقالاتی لیگ برتر، تصمیم گرفت پس از امضای قرارداد رسمی با شمسآذر قزوین، خیلی سریع از این باشگاه جدا شود. حضوری کوتاه و بیثمر که حتی فرصت به میدان رفتن را هم برای این بازیکن فراهم نکرد.
برزای که فصل گذشته را با پیراهن دو تیم سپری کرد – ۱۰ بازی برای مس رفسنجان و یک گل، و سپس پیوستن به ملوان انزلی در نقل و انتقالات زمستانی – در پنجره تابستانی از جمع شاگردان مازیار زارع جدا شده بود. با سابقه درخشان در استقلال تهران و گلگهر سیرجان، او یکی از خریدهای مهم و نامدار شمسآذر در تابستان به حساب میآمد. اما این پیوند کوتاهمدت بود و او پیش از آنکه فرصت کند زیر نظر وحید رضایی به میدان برود، مسیرش را از این تیم جدا کرد.
وینگر تکنیکی که دوران خاطرهانگیزی را در استقلال تجربه کرده بود، پس از پنج فصل حضور پیاپی و موفق در گلگهر سیرجان، فصل گذشته ابتدا به مس رفسنجان رفت، اما در نیمفصل راهی ملوان شد. حضورش در ملوان هم کوتاه بود تا مقصد بعدی او، شمسآذر قزوین باشد؛ مقصدی که حتی از ملوان هم کوتاهتر از آب درآمد!
در حالی که وحید رضایی، سرمربی شمسآذر، پیش از این از هماهنگی با برزای خبر داده بود، این بازیکن بدون آنکه در دو بازی ابتدایی فصل برای شمسآذر قزوین مقابل استقلال خوزستان و چادرملو اردکان به میدان برود، قراردادش را فسخ کرد. به این ترتیب، بهنام برزای بار دیگر به جمع بازیکنان آزاد پیوست تا فوتبال ایران منتظر مقصد بعدی این وینگر پرحاشیه باشد.
