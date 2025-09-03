En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

ستاره سابق استقلال سریع فسخ کرد

بهنام برزای، وینگر باتجربه و سابق استقلال و ملوان، در اتفاقی عجیب پس از امضای قرارداد با تیم شمس‌آذر قزوین، به سرعت از این تیم جدا شد تا پرونده حضورش در جمع سبزپوشان قزوینی، بدون حتی یک دقیقه بازی بسته شود.
کد خبر: ۱۳۲۶۴۱۶
| |
864 بازدید
ستاره سابق استقلال سریع فسخ کرد

به گزارش تابناک به نقل از  خبر ورزشی، بهنام برزای، وینگر شناخته‌شده و سابق استقلال و ملوان در یکی از عجیب‌ترین اتفاقات نقل و انتقالاتی لیگ برتر، تصمیم گرفت پس از امضای قرارداد رسمی با شمس‌آذر قزوین، خیلی سریع از این باشگاه جدا شود. حضوری کوتاه و بی‌ثمر که حتی فرصت به میدان رفتن را هم برای این بازیکن فراهم نکرد.

برزای که فصل گذشته را با پیراهن دو تیم سپری کرد – ۱۰ بازی برای مس رفسنجان و یک گل، و سپس پیوستن به ملوان انزلی در نقل و انتقالات زمستانی – در پنجره تابستانی از جمع شاگردان مازیار زارع جدا شده بود. با سابقه درخشان در استقلال تهران و گل‌گهر سیرجان، او یکی از خریدهای مهم و نام‌دار شمس‌آذر در تابستان به حساب می‌آمد. اما این پیوند کوتاه‌مدت بود و او پیش از آنکه فرصت کند زیر نظر وحید رضایی به میدان برود، مسیرش را از این تیم جدا کرد.

وینگر تکنیکی که دوران خاطره‌انگیزی را در استقلال تجربه کرده بود، پس از پنج فصل حضور پیاپی و موفق در گل‌گهر سیرجان، فصل گذشته ابتدا به مس رفسنجان رفت، اما در نیم‌فصل راهی ملوان شد. حضورش در ملوان هم کوتاه بود تا مقصد بعدی او، شمس‌آذر قزوین باشد؛ مقصدی که حتی از ملوان هم کوتاه‌تر از آب درآمد!

در حالی که وحید رضایی، سرمربی شمس‌آذر، پیش از این از هماهنگی با برزای خبر داده بود، این بازیکن بدون آنکه در دو بازی ابتدایی فصل برای شمس‌آذر قزوین مقابل استقلال خوزستان و چادرملو اردکان به میدان برود، قراردادش را فسخ کرد. به این ترتیب، بهنام برزای بار دیگر به جمع بازیکنان آزاد پیوست تا فوتبال ایران منتظر مقصد بعدی این وینگر پرحاشیه باشد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
فوتبال ایران بهنام برزای نقل و انتقالات فسخ قرارداد بازیکن آزاد
خرید و فروش حکم نایب رئیسی در فدراسیون المپیکی/ قهر یک میلیاردی سرمربی!
شجریان‌ها و نبض سیاست ایران: از «مرغ سحر» تا کنسرت میدان آزادی
بهتر است نظری جویباری به مدیرعاملی استقلال برگردد/ تورنمنت کافا سودی برای ما ندارد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
برچسب منتخب
# مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
هم اروپا و هم آمریکا می‌خواهند پرونده ایران را برای همیشه ببندند/ اعلام وضعیت اورانیوم ۶۰ درصد هم اروپا را راضی نمی‌کند
وزارت بهداشت: مردم الکل مصرف می‌کنند، خوب هم مصرف می‌کنند!
بین ایران، عربستان و عراق محاصره شده‌ایم!
سرهنگ آمریکایی: ایران و اسرائیل در حال تسلیح برای جنگ هستند / تنها راه پیروزی اسرائیل این است!
شهادت «ابوعبیده» سخنگوی نظامی حماس تایید شد
نفر اول کنکور تجربی دانشگاهش را انتخاب کرد
شغل والدین رتبه‌های برتر کنکور
روسیه مخالف جدی خروج ایران از NPT است/ ایران برای خرید تسلیحات از روسیه به چین روی آورد
جنجال‌های اعلام برترین‌های کنکور ۱۴۰۴/ از تقلب در مشهد و اسلامشهر تا تعطیلی مدارس دولتی
اسرائیل احتمالاً در سپتامبر همزمان ایران و لبنان را می‌زند!
ارتش ایران بیانیه داد
اتمام حجت پزشکیان درباره اسنپ بک در چین
غیبت خبرساز پزشکیان در میان سران اجلاس شانگهای
مجری صداوسیما: خدا پدر احمدی‌نژاد را بیامرزد
واکنش آذری‌جهرمی به سرمایه‌گذاری زنجانی در تاکسی اینترنتی
وزارت بهداشت: مردم الکل مصرف می‌کنند، خوب هم مصرف می‌کنند!  (۲۳۱ نظر)
هم اروپا و هم آمریکا می‌خواهند پرونده ایران را برای همیشه ببندند/ اعلام وضعیت اورانیوم ۶۰ درصد هم اروپا را راضی نمی‌کند  (۱۴۳ نظر)
تصاویر آترينا فرحمند رتبه یک کنکور + کارنامه  (۱۴۲ نظر)
مجری صداوسیما: خدا پدر احمدی‌نژاد را بیامرزد  (۱۳۶ نظر)
حرف‌های فمنیستی رتبه یک کنکور جنجالی شد  (۱۲۷ نظر)
برق چشم‌ صهیونیست‌ها در تاریکی و بیخ گوش ایران/هشدار تولد اسرائیل جدید در شمال عراق  (۱۰۸ نظر)
مکانیسم ماشه را چه کشوری در برجام گنجاند؟؛ روسیه یا آمریکا؟  (۸۸ نظر)
برخورد خشن ماموران شهرداری قزوین با دست‌فروشان  (۸۲ نظر)
تصویری از ماموران شهرداری قزوین که دستگیر شدند  (۸۱ نظر)
مصاحبه توجه‌برانگیز رتبه ۶ علوم تجربی درباره مهاجرت  (۷۷ نظر)
روسیه مخالف جدی خروج ایران از NPT است/ ایران برای خرید تسلیحات از روسیه به چین روی آورد  (۷۶ نظر)
جنجال‌های اعلام برترین‌های کنکور ۱۴۰۴/ از تقلب در مشهد و اسلامشهر تا تعطیلی مدارس دولتی  (۷۲ نظر)
افغانستانی‌های غیرمجاز به ایران بازمی‌گردند؟ / جدیت تهران در برابر ورود غیرقانونی  (۶۸ نظر)
گفتم به دولت «بشار اسد» پول ندهید باز دادند/ توافق هسته‌ای فدای حمایت از روسیه شد/ وارد دام نتانیاهو شدیم  (۶۸ نظر)
شهادت «ابوعبیده» سخنگوی نظامی حماس تایید شد  (۵۵ نظر)
tabnak.ir/005Z3o
tabnak.ir/005Z3o