En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
تعداد بازدید : 253
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۲۶۳۹۵
کد خبر:۱۳۲۶۳۹۵
1113 بازدید
نظرات: ۲
نبض خبر

ادبیات مجری تلویزیون درباره درآمد کنسرت علیرضا قربانی

محمد جعفر خسروی، مجری تلویزیون عکس العمل قابل تاملی نسبت به گردش مالی 180 میلیارد تومانی موج تازه کنسرت‌های علیرضا قربانی نشان داد که در فضای مجازی بحث برانگیز شد. روایت خسروی را می‌بینید و می‌شنوید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر جعفر خسروی ویدیو کنسرت علیرضا قربانی
اخبار مرتبط
لحظات احساسی کنسرت علیرضا قربانی
حرف‌های علیرضا قربانی درباره قرآن گوش کردن و اجرا در تخت جمشید
بغض علیرضا قربانی در کنسرت «لندن» برای همسرش
تست تخریب تخت جمشید همزمان با کنسرت علیرضا قربانی
شعار «بی‌شرف» پس از لغو کنسرت علیرضا قربانی
آوازی که مردم پس از لغو کنسرت علیرضا قربانی خواندند
حرف‌های علیرضا قربانی در آغاز کنسرت اصفهان | تشویق نوازندگان زن
مجری صداوسیما: خسارت اسنپ بک را تحمل کنیم و جانمان را آزاد کنیم!
مجریان ایران اینترنشنال یارانه می‌گیرند اما من نه!
مجری صداوسیما اداره آب و فاضلاب را مسخره کرد!
مجری صداوسیما: خدا پدر احمدی‌نژاد را بیامرزد
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۲
0
3
پاسخ
فکر نمیکنی که به توهیچ ربطی نداره
دست بکشید از دخالت واظهار نظر توهرکاری
چون مجری هستی دلیل نیست که هر حرفی رابزنی
ناشناس
|
Canada
|
۱۹:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۲
1
1
پاسخ
زشت ترین کار اینه که بشینی درآمد مردم رو محاسبه کنی!
به شما چه ربطی داره؟ چرا مردم تا میرن مطب دکتر میشینن تعداد صندلی ها رو ضربدر مقدار ویزیت دریافتی میکنن؟
چرا تعداد طبقات و واحدهای ساختمان رو میشمارن تا ببنین سازنده چقدر سود کرده ؟
مگه شما از زحمت های دیگران و یا هزینه ای جاریشون خبر دارین ؟
ویدیوهای مرتبط
غرور ؛ عرشیاس

غرور ؛ عرشیاس

غرور قطعه‌ای از عرشیاس خواننده پاپ است. موزیک ویدیوی این قطعه را...
نمایش بیشتر
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟