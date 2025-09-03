۱۲/شهريور/۱۴۰۴
Wednesday 03 September 2025
۲۱:۴۶
فیلم
>>
موسیقی
تعداد بازدید : 253
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
<div id="video-display-embed-code_2099542" ><script type="text/JavaScript" src="https://www.tabnak.ir/fa/news/play/embed/1326395/2099542?width=700&height=400"></script></div>
کد خبر:۱۳۲۶۳۹۵
کد خبر:۱۳۲۶۳۹۵
1113
بازدید
نظرات:
۲
۲
تاریخ انتشار: ۱۶:۵۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۲
03 September 2025
نبض خبر
ادبیات مجری تلویزیون درباره درآمد کنسرت علیرضا قربانی
محمد جعفر خسروی، مجری تلویزیون عکس العمل قابل تاملی نسبت به گردش مالی 180 میلیارد تومانی موج تازه کنسرتهای علیرضا قربانی نشان داد که در فضای مجازی بحث برانگیز شد. روایت خسروی را میبینید و میشنوید.
پسندها:
۰
۰
برچسبها:
نبض خبر
جعفر خسروی
ویدیو
کنسرت
علیرضا قربانی
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار:
۰
در انتظار بررسی:
۲
انتشار یافته:
۲
ناشناس
|
|
۱۸:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۲
0
3
پاسخ
فکر نمیکنی که به توهیچ ربطی نداره
دست بکشید از دخالت واظهار نظر توهرکاری
چون مجری هستی دلیل نیست که هر حرفی رابزنی
ناشناس
|
|
۱۹:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۶/۱۲
1
1
پاسخ
زشت ترین کار اینه که بشینی درآمد مردم رو محاسبه کنی!
به شما چه ربطی داره؟ چرا مردم تا میرن مطب دکتر میشینن تعداد صندلی ها رو ضربدر مقدار ویزیت دریافتی میکنن؟
چرا تعداد طبقات و واحدهای ساختمان رو میشمارن تا ببنین سازنده چقدر سود کرده ؟
مگه شما از زحمت های دیگران و یا هزینه ای جاریشون خبر دارین ؟
