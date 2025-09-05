زندگینامه شهید دهه هشتادی امنیت به چاپ سوم رسید

به گزارش خبرنگار فرهنگی تابناک، کتاب «به وقت ۳۱۵» اثر رقیه بابایی شامل زندگینامه داستانی شهید امنیت محمد اسلامی چندی پیش همزمان با سالگرد شهادت اینشهید، توسط انتشارات شهید کاظمی به چاپ سوم رسید.
شهید اسلامی اردات ویژهای به حضرت رقیه (س) داشت و وعده شهادتش را در خواب گرفته بود. اینشهید پاسدار متولد ششم اردیبهشت ۱۳۸۰ بود و در خانوادهای متدین و هیئتی در شیراز بزرگ شد. از نوجوانی در آرزوی پاسدار شدن بود. او در خرداد ۱۴۰۰ وارد سپاه شد، دی ماه همان سال عقد کرد و پنج ماه بعد در دوم شهریور ۱۴۰۱ حین ماموریت در یکی از خیابانهای شیراز به شهادت رسید.
راوی کتاب، فرشتهای به نام رقیب است که در لحظه شهادت محمد در کنار او حاضر شده و از لحظه تولد تا شهادتش را برای شهید روایت میکند.
در بخشی از این کتاب آمده است:
محمد دل ما دست خدا است. وقتی او کسی را دوست بدارد کاری میکند ما هم دوستش داشته باشیم. از کنار او بودن و همنشینی با او لذت ببریم و زمین را به هر جایی ترجیح دهیم. دنیا جای غریبی است. زندگی در آن سخت است. مسیر را در میان پیچ و خمهایش گم نکردن کار هر کسی نیست. مشغول ظاهر خوش رنگ و لعابش نشدن همت بلند میطلبد. اما تو دست از رسیدن به مقصد نکشیدی. هر بار افتادی باز برخاستی. هر گاه خطایی کردی به جبران بازگشتی. هر وقت ناامید شدی دوباره امیدی ساختی. آنقدر دست از طلب برنداشتی تا بالاخره راهش را یافتی.
راستی محمد سلام….
چاپ سوم اینکتاب با ۱۲۰ صفحه، شمارگان هزار نسخه و قیمت ۱۰۰ هزار تومان عرضه شده است.
