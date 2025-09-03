En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

پس از مرگ ترامپ، مدیریت جنگ از دست می‌رود

حشمت‌الله فلاحت‌پیشه ، رییس سابق کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی معتقد است مرگ دونالد ترامپ صرفاً یک رویداد فردی در سیاست آمریکا نیست، بلکه تحولی است که می‌تواند موازنه‌های منطقه‌ای را بر هم زند.
کد خبر: ۱۳۲۶۳۴۸
| |
1115 بازدید
پس از مرگ ترامپ، مدیریت جنگ از دست می‌رود

او هشدار می‌دهد که اسرائیل از این خلأ به‌عنوان فرصتی برای جنگاوری بیشتر استفاده خواهد کرد؛ شرایطی که به بی‌ثباتی گسترده‌تر و ظهور چالش‌های تازه در منطقه می‌انجامد.

وی در ارزیابی پیامد‌های مرگ ترامپ گفت: این رخداد را نمی‌توان صرفاً در سطح فردی یا حزبی تحلیل کرد. ترامپ در چهار سال ریاست‌جمهوری خود، سیاست‌های منطقه‌ای و جهانی را به‌گونه‌ای شکل داد که ردپای آن هنوز پابرجاست. مرگ او به‌ویژه در شرایطی که هنوز سایه آن سیاست‌ها بر معادلات جاری است، خلأ و ابهامی را ایجاد می‌کند که بازیگران تندرو از آن بهره‌برداری خواهند کرد.

به گفته این سیاستمدار کهنه کار، اسرائیل نخستین بازیگری است که از غیبت ترامپ سود خواهد برد.

وی گفت: من معتقدم اسرائیل این وضعیت را به ابزاری برای جنگاوری بیشتر و انجام اقدامات انتحاری تبدیل می‌کند. وقتی مدیریت بحران در سطح کلان از دست برود، دست این رژیم برای اقدامات بی‌محابا بازتر خواهد شد.

فلاحت‌پیشه همچنین هشدار داد که مرگ ترامپ می‌تواند زمینه‌سازچالش‌های تازه در منطقه باشد.

این استاد دانشگاه یادآور شد: در سمت دیگر ماجرا، خیلی از بحران‌های قدیمی و جدید ممکن است دوباره سر باز کنند. غیبت یک بازیگر پرحاشیه مثل ترامپ، به معنای آرام‌تر شدن معادلات نیست؛ بلکه به معنای پیچیده‌تر شدن صحنه است. از یک سو، بازیگران تندرو فعال‌تر می‌شوند و از سوی دیگر، ائتلاف‌های منطقه‌ای در وضعیت بازتعریف قرار می‌گیرند.

وی در پایان تأکید کرد: مرگ ترامپ نه نقطه پایان سیاست‌های او، بلکه آغاز مرحله‌ای جدید از بی‌ثباتی است. اگر قدرت‌های بزرگ و بازیگران منطقه‌ای برای مدیریت این خلأ دست به ابتکار نزنند، آینده‌ای پرچالش‌تر در انتظار خاورمیانه خواهد بود.

 

اشتراک گذاری
برچسب ها
حشمت الله فلاحت پیشه جنگ مرگ ترامپ
خرید و فروش حکم نایب رئیسی در فدراسیون المپیکی/ قهر یک میلیاردی سرمربی!
شجریان‌ها و نبض سیاست ایران: از «مرغ سحر» تا کنسرت میدان آزادی
بهتر است نظری جویباری به مدیرعاملی استقلال برگردد/ تورنمنت کافا سودی برای ما ندارد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
واکنش ترامپ به شایعه مرگش! + زیرنویس
واکنش تند ترامپ به رژه پکن
ترامپ در کاخ سفید: تا حالا خبر مرگ خودم را نشنیده بودم!
برچسب منتخب
# مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
هم اروپا و هم آمریکا می‌خواهند پرونده ایران را برای همیشه ببندند/ اعلام وضعیت اورانیوم ۶۰ درصد هم اروپا را راضی نمی‌کند
وزارت بهداشت: مردم الکل مصرف می‌کنند، خوب هم مصرف می‌کنند!
بین ایران، عربستان و عراق محاصره شده‌ایم!
سرهنگ آمریکایی: ایران و اسرائیل در حال تسلیح برای جنگ هستند / تنها راه پیروزی اسرائیل این است!
شهادت «ابوعبیده» سخنگوی نظامی حماس تایید شد
شغل والدین رتبه‌های برتر کنکور
جنجال‌های اعلام برترین‌های کنکور ۱۴۰۴/ از تقلب در مشهد و اسلامشهر تا تعطیلی مدارس دولتی
اسرائیل احتمالاً در سپتامبر همزمان ایران و لبنان را می‌زند!
روسیه مخالف جدی خروج ایران از NPT است/ ایران برای خرید تسلیحات از روسیه به چین روی آورد
نفر اول کنکور تجربی دانشگاهش را انتخاب کرد
ارتش ایران بیانیه داد
اتمام حجت پزشکیان درباره اسنپ بک در چین
غیبت خبرساز پزشکیان در میان سران اجلاس شانگهای
نتانیاهو: حمله به یمن آغاز شد
مجری صداوسیما: خدا پدر احمدی‌نژاد را بیامرزد
وزارت بهداشت: مردم الکل مصرف می‌کنند، خوب هم مصرف می‌کنند!  (۲۳۱ نظر)
هم اروپا و هم آمریکا می‌خواهند پرونده ایران را برای همیشه ببندند/ اعلام وضعیت اورانیوم ۶۰ درصد هم اروپا را راضی نمی‌کند  (۱۴۳ نظر)
تصاویر آترينا فرحمند رتبه یک کنکور + کارنامه  (۱۴۲ نظر)
مجری صداوسیما: خدا پدر احمدی‌نژاد را بیامرزد  (۱۳۶ نظر)
حرف‌های فمنیستی رتبه یک کنکور جنجالی شد  (۱۲۷ نظر)
برق چشم‌ صهیونیست‌ها در تاریکی و بیخ گوش ایران/هشدار تولد اسرائیل جدید در شمال عراق  (۱۰۸ نظر)
مکانیسم ماشه را چه کشوری در برجام گنجاند؟؛ روسیه یا آمریکا؟  (۸۸ نظر)
برخورد خشن ماموران شهرداری قزوین با دست‌فروشان  (۸۲ نظر)
تصویری از ماموران شهرداری قزوین که دستگیر شدند  (۸۱ نظر)
مصاحبه توجه‌برانگیز رتبه ۶ علوم تجربی درباره مهاجرت  (۷۷ نظر)
روسیه مخالف جدی خروج ایران از NPT است/ ایران برای خرید تسلیحات از روسیه به چین روی آورد  (۷۶ نظر)
جنجال‌های اعلام برترین‌های کنکور ۱۴۰۴/ از تقلب در مشهد و اسلامشهر تا تعطیلی مدارس دولتی  (۷۲ نظر)
افغانستانی‌های غیرمجاز به ایران بازمی‌گردند؟ / جدیت تهران در برابر ورود غیرقانونی  (۶۸ نظر)
گفتم به دولت «بشار اسد» پول ندهید باز دادند/ توافق هسته‌ای فدای حمایت از روسیه شد/ وارد دام نتانیاهو شدیم  (۶۸ نظر)
لحظات شعار جنجالی در نماز جمعه تهران؛ چه گفتند؟  (۶۱ نظر)
tabnak.ir/005Z2i
tabnak.ir/005Z2i