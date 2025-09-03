او هشدار میدهد که اسرائیل از این خلأ بهعنوان فرصتی برای جنگاوری بیشتر استفاده خواهد کرد؛ شرایطی که به بیثباتی گستردهتر و ظهور چالشهای تازه در منطقه میانجامد.
وی در ارزیابی پیامدهای مرگ ترامپ گفت: این رخداد را نمیتوان صرفاً در سطح فردی یا حزبی تحلیل کرد. ترامپ در چهار سال ریاستجمهوری خود، سیاستهای منطقهای و جهانی را بهگونهای شکل داد که ردپای آن هنوز پابرجاست. مرگ او بهویژه در شرایطی که هنوز سایه آن سیاستها بر معادلات جاری است، خلأ و ابهامی را ایجاد میکند که بازیگران تندرو از آن بهرهبرداری خواهند کرد.
به گفته این سیاستمدار کهنه کار، اسرائیل نخستین بازیگری است که از غیبت ترامپ سود خواهد برد.
وی گفت: من معتقدم اسرائیل این وضعیت را به ابزاری برای جنگاوری بیشتر و انجام اقدامات انتحاری تبدیل میکند. وقتی مدیریت بحران در سطح کلان از دست برود، دست این رژیم برای اقدامات بیمحابا بازتر خواهد شد.
فلاحتپیشه همچنین هشدار داد که مرگ ترامپ میتواند زمینهسازچالشهای تازه در منطقه باشد.
این استاد دانشگاه یادآور شد: در سمت دیگر ماجرا، خیلی از بحرانهای قدیمی و جدید ممکن است دوباره سر باز کنند. غیبت یک بازیگر پرحاشیه مثل ترامپ، به معنای آرامتر شدن معادلات نیست؛ بلکه به معنای پیچیدهتر شدن صحنه است. از یک سو، بازیگران تندرو فعالتر میشوند و از سوی دیگر، ائتلافهای منطقهای در وضعیت بازتعریف قرار میگیرند.
وی در پایان تأکید کرد: مرگ ترامپ نه نقطه پایان سیاستهای او، بلکه آغاز مرحلهای جدید از بیثباتی است. اگر قدرتهای بزرگ و بازیگران منطقهای برای مدیریت این خلأ دست به ابتکار نزنند، آیندهای پرچالشتر در انتظار خاورمیانه خواهد بود.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید