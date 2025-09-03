جزئیات فرار 15 زندانی از زندان اوین پس از بمباران

سخنگوی قوه قضائیه گفت: «76 نفر از زندانیان زندان اوین متواری شدند؛ بعد از اینکه بررسی‌های دقیق صورت گرفت با آزمایشات دی‌ان‌ای که از باقیمانده اجسادی که در محل زندان بود مشخص شد که سه نفر از کسانی که ما فکر می‌کردیم متواری هستند در بین فوت شدگان زندان اوین بودند لذا 73 نفر متواری شناخته شدند. از این 73 نفر، 58 نفر یا به زندان خودشان را معرفی کردند یعنی بازگشتند چون آن زمان ترسیده بودند و رفته بودند یا دستگیر شدند و در حال حاضر 15 نفر متواری هستند که 14 نفر آنها دارای جرایم مالی و یک نفر سابقه سرقت دارد. حکم دستگیری این افراد صادر شده و ان شاءالله در روزهای آینده افراد مورد نظر شناسایی، دستگیر و به زندان عودت خواهند شد.» جزئیات را می‌بینید و می‌شنوید.