حمله ذوالنوری به جلسات سران قوا

نماینده قم در مجلس گفت: آیا وقت آن نیست که از لجنه‌های محدودی مثل جلسه سران قوا خارج شویم و نهادهای رسمی را در حل مشکلاتی کشور به بازی بگیریم و از ظرفیت و توان آنها استفاده کنیم؟
کد خبر: ۱۳۲۶۳۴۴
478 بازدید
حمله ذوالنوری به جلسات سران قوا

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری دانشجو؛ مجتبی ذوالنوری نماینده قم در صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی گفت: امروز مجلس و دولت باید بر ابر مشکلاتی کشور مثل تثبیت و کنترل نرخ ارز و جلوگیری از سقوط ارزش پول ملی که همه ابعاد زندگی مردم را متاثر می‌کند متمرکز شوند.

 وی افزود: ما بر حل مشکلات زیربنایی کشور تمرکز نکردیم. آیا وقت آن نیست که از لجنه‌های محدودی مثل جلسه سران قوا خارج شویم و نهاد‌های رسمی را در حل مشکلاتی کشور به بازی بگیریم و از ظرفیت و توان آنها استفاده کنیم؟

ذوالنوری خاطرنشان کرد: آیا وقت آن نرسیده که فرمایش مقام معظم رهبری که اختیار جلسات سران قوا را فقط در مواقع اضطرار و جایی که قانون نداریم تجویز فرمودند، اجرا کنیم؟ ولی امروز پشت در‌های بسته بدون در نظر گرفتن نمایندگان مردم می‌نشینند و تصمیم می‌گیرند و همه ما داریم هرز می‌چرخیم.

 

مجتبی ذوالنوری نماینده مجلس جلسه سران قوا
