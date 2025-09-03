در چارچوب اعتراضات و تظاهرات گسترده‌ای که اسرائیلی‌ها امروز علیه جنگ غزه و برای آزادی اسیران صهیونیست به راه انداخته‌اند، آنها اطراف منزل نخست وزیر این رژیم را آتش زدند. منابع عبری همچنین اعلام کردند بعد از آتش سوزی که معترضان به راه انداختند، برخی از خودروها در اطراف محل اقامت نتانیاهو در شهر قدس در صبح امروز آتش گرفته است. شهرک نشین‌ها همچنین یک راهپیمایی با خودرو در خیابان اللطرون در نزدیکی قدس اشغالی در صبح امروز برای درخواست جهت انعقاد توافق تبادل اسیران با مقاومت فلسطین در غزه و توقف جنگ برگزار کردند.