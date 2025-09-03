به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ علیرضا کاظمی در حاشیه نشست امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به این پرسش که افزایش جذب دانشگاه فرهنگیان و افزایش سن ورودی‌ها به کجا رسید، بیان کرد: این امر در اختیار شورای عالی انقلاب فرهنگی است. هر وقت نهایی شود، خود شورای عالی انقلاب فرهنگی طبیعتا اعلام خواهد کرد. هر مصوبه‌ای در شورای عالی انقلاب فرهنگی تا زمانی که به تایید رئیس جمهور نرسیده، نه قابلیت ابلاغ دارد و نه تمام شده است. این موضوع نیز هنوز معلوم نیست.

وی در ادامه اظهار کرد: شورای عالی انقلاب فرهنگی طبیعتا فرآیند‌هایی دارد که باید طی شود. بهتر است از خود شورای عالی انقلاب فرهنگی در این زمینه سوال کنید.