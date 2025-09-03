En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

سن ورود به دانشگاه فرهنگیان در هاله‌ای از ابهام

وزیر آموزش و پرورش، تاکید کرد: تصمیم گیری در خصوص افزایش سن ورودی‌های دانشگاه فرهنگیان بر عهده شورای عالی انقلاب فرهنگی است که باید به تایید رئیس جمهور نیز برسد.
کد خبر: ۱۳۲۶۳۳۲
| |
295 بازدید
سن ورود به دانشگاه فرهنگیان در هاله‌ای از ابهام

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ علیرضا کاظمی در حاشیه نشست امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به این پرسش که افزایش جذب دانشگاه فرهنگیان و افزایش سن ورودی‌ها به کجا رسید، بیان کرد: این امر در اختیار شورای عالی انقلاب فرهنگی است. هر وقت نهایی شود، خود شورای عالی انقلاب فرهنگی طبیعتا اعلام خواهد کرد. هر مصوبه‌ای در شورای عالی انقلاب فرهنگی تا زمانی که به تایید رئیس جمهور نرسیده، نه قابلیت ابلاغ دارد و نه تمام شده است. این موضوع نیز هنوز معلوم نیست.

وی در ادامه اظهار کرد: شورای عالی انقلاب فرهنگی طبیعتا فرآیند‌هایی دارد که باید طی شود. بهتر است از خود شورای عالی انقلاب فرهنگی در این زمینه سوال کنید.

اشتراک گذاری
برچسب ها
دانشگاه فرهنگیان وزیر آموزش و پروش شورای عالی انقلاب فرهنگی
خرید و فروش حکم نایب رئیسی در فدراسیون المپیکی/ قهر یک میلیاردی سرمربی!
شجریان‌ها و نبض سیاست ایران: از «مرغ سحر» تا کنسرت میدان آزادی
بهتر است نظری جویباری به مدیرعاملی استقلال برگردد/ تورنمنت کافا سودی برای ما ندارد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
برچسب منتخب
# مرگ ترامپ # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
وزارت بهداشت: مردم الکل مصرف می‌کنند، خوب هم مصرف می‌کنند!
هم اروپا و هم آمریکا می‌خواهند پرونده ایران را برای همیشه ببندند/ اعلام وضعیت اورانیوم ۶۰ درصد هم اروپا را راضی نمی‌کند
بین ایران، عربستان و عراق محاصره شده‌ایم!
سرهنگ آمریکایی: ایران و اسرائیل در حال تسلیح برای جنگ هستند / تنها راه پیروزی اسرائیل این است!
شهادت «ابوعبیده» سخنگوی نظامی حماس تایید شد
شغل والدین رتبه‌های برتر کنکور
اسرائیل احتمالاً در سپتامبر همزمان ایران و لبنان را می‌زند!
جنجال‌های اعلام برترین‌های کنکور ۱۴۰۴/ از تقلب در مشهد و اسلامشهر تا تعطیلی مدارس دولتی
روسیه مخالف جدی خروج ایران از NPT است/ ایران برای خرید تسلیحات از روسیه به چین روی آورد
نفر اول کنکور تجربی دانشگاهش را انتخاب کرد
ارتش ایران بیانیه داد
اتمام حجت پزشکیان درباره اسنپ بک در چین
غیبت خبرساز پزشکیان در میان سران اجلاس شانگهای
نتانیاهو: حمله به یمن آغاز شد
مجری صداوسیما: خدا پدر احمدی‌نژاد را بیامرزد
وزارت بهداشت: مردم الکل مصرف می‌کنند، خوب هم مصرف می‌کنند!  (۲۳۱ نظر)
هم اروپا و هم آمریکا می‌خواهند پرونده ایران را برای همیشه ببندند/ اعلام وضعیت اورانیوم ۶۰ درصد هم اروپا را راضی نمی‌کند  (۱۴۳ نظر)
تصاویر آترينا فرحمند رتبه یک کنکور + کارنامه  (۱۴۲ نظر)
مجری صداوسیما: خدا پدر احمدی‌نژاد را بیامرزد  (۱۳۵ نظر)
حرف‌های فمنیستی رتبه یک کنکور جنجالی شد  (۱۲۱ نظر)
برق چشم‌ صهیونیست‌ها در تاریکی و بیخ گوش ایران/هشدار تولد اسرائیل جدید در شمال عراق  (۱۰۸ نظر)
پزشکیان: برای بالا بردن آمار مشارکت مردم در انتخابات آمدم، نه برای ریاست جمهوری  (۹۵ نظر)
مکانیسم ماشه را چه کشوری در برجام گنجاند؟؛ روسیه یا آمریکا؟  (۸۸ نظر)
برخورد خشن ماموران شهرداری قزوین با دست‌فروشان  (۸۲ نظر)
تصویری از ماموران شهرداری قزوین که دستگیر شدند  (۸۰ نظر)
مصاحبه توجه‌برانگیز رتبه ۶ علوم تجربی درباره مهاجرت  (۷۷ نظر)
روسیه مخالف جدی خروج ایران از NPT است/ ایران برای خرید تسلیحات از روسیه به چین روی آورد  (۷۳ نظر)
جنجال‌های اعلام برترین‌های کنکور ۱۴۰۴/ از تقلب در مشهد و اسلامشهر تا تعطیلی مدارس دولتی  (۷۲ نظر)
افغانستانی‌های غیرمجاز به ایران بازمی‌گردند؟ / جدیت تهران در برابر ورود غیرقانونی  (۶۸ نظر)
گفتم به دولت «بشار اسد» پول ندهید باز دادند/ توافق هسته‌ای فدای حمایت از روسیه شد/ وارد دام نتانیاهو شدیم  (۶۸ نظر)
tabnak.ir/005Z2S
tabnak.ir/005Z2S