از ساخت ۳ گورستان‌ جدید در تهران چه خبر؟

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ شهرداری تهران هنوز جانمایی جدید آرامستانهای پایتخت را اعلام نکرده است؛ موضوعی که امروز رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای شهر، مهدی پیرهادی، در صحن علنی شورا مطرح کرد.
مدیران شهری نیز میگویند که این کار در حال پیگیری است و هماهنگیهای لازم با شورا صورت خواهد گرفت. سال گذشته شهرداری اعلام کرده بود که ظرفیت تدفین در بهشتزهرا تنها تا فروردین ۱۴۰۴ پاسخگوست و پس از آن پنج نقطه برای ایجاد آرامستان جدید پیشنهاد شد که شورا با سهنقطه آن موافقت کرد.
بااینحال عضو شورای شهر پیرهادی امروز گفت که هنوز توافق نهایی بر سر این نقاط حاصل نشده و قرار بود شهرداری یک ماه پیش گزینههای دیگری را معرفی کند، اما این امر رخ نداد.
پایتخت برای ۵۰ سال آینده به حدود ۱۷۰۰ هکتار آرامستان نیاز دارد (بیش از سه برابر ظرفیت فعلی بهشتزهرا) در این بازه زمانی باید نزدیک به هفت میلیون قبر (۴ برابر قبور فعلی) در نقاط مختلف شهر برای دسترسی آسان ساخته شود. کارشناس شهری بهرامنادری میگوید که زمین در اطراف تهران بسیار گران و کمیاب است؛ بهتر است دوباره بهشتزهرا توسعه یابد چرا که گسترش آرامستانها در نقاط مختلف، ممکن است چهره شهر را تحتتأثیر قرار دهد.
کارشناس ترافیک رضا فرهادپور با بیاناینکه تقریباً تمام بار خاکسپاری بر دوش بهشتزهراست و این آرامستان با توجه به جمعیت تهران، در آینده نزدیک پاسخگوی نیاز نخواهد بود میگوید ساخت آرامستانهای جدید میتواند از حجم بالای سفرها و ترافیک ناشی از تشییع و خاکسپاری در بهشتزهرا بکاهد. کارشناسان تأکید میکنند که باید آرامستانهای منطقهای، اما کوچک در تهران در شرق، غرب، شمال و جنوب تهران احداث شود تا بار ترافیکی توزیع شود. همچنین ضروری است تمامی گورستانهای جدید پیوست ترافیکی، فرهنگی، اجتماعی و محیطزیستی داشته باشند تا دیگر شاهد معضلات اجتماعی و همچنین ترافیک سنگین و گرههای کور آخر هفته در ورودی بهشتزهرا نباشیم.
