کیفیت آموزش پزشک عمومی به شدت خراب است

معاون وزیر بهداشت در پاسخ به اعتراض داوطلبان کنکور درباره عدم اجرای مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی مبنی بر افزایش ظرفیت پزشکی، گفت: نه کلاس داریم، نه خوابگاه، نه مرکز آزمون و نه وسایل کار دانشجو.

به گزارش تابناک به نقل از قدس‌آنلاین؛ سیدجلیل حسینی با اشاره به چالش‌های جدی در آموزش پزشکی کشور، از فشار شدید بر دانشگاه‌های علوم پزشکی خبر داد و گفت: امروز آموزش پزشکی ما روز‌های بسیار سختی را پشت سر می‌گذارد، چرا که دانشجویان پزشکی ما نمی‌توانند به راحتی وارد کلاس‌ها شوند. فضا وجود ندارد و در بیشتر دانشگاه‌ها حضور و غیاب انجام نمی‌شود.

وی با بیان اینکه. این مسئله فشار بسیار زیادی به دانشگاه‌های علوم پزشکی وارد کرده که باید به هر حال به نوعی مدیریت شود، اظهار داشت: عدم حضور و غیاب دانشجوی پزشکی یعنی کاهش کیفیت پزشکی ما در آینده.

حسینی با اشاره به مصوبه موجود برای جذب دانشجوی پزشکی در دانشگاه‌های علوم پزشکی افزود: طبق مصوبه باید ابزار و امکانات لازم برای پذیرش دانشجو در دانشگاه‌های ایران فراهم می‌شد، اما اکنون با شرایطی مواجه هستیم که به عنوان مثال در یک کلاس ۱۰۰ نفره، ۳۰۰ دانشجو پذیرفته شده‌اند. چنین ظرفیتی اصلاً امکان‌پذیر نیست و باید بودجه‌های زیرساختی فراهم شود یا برنامه‌ای از سوی سازمان برنامه و بودجه در این زمینه ارائه شود.

معاون وزیر بهداشت هشدار داد: امروز کیفیت آموزش پزشک عمومی ما به شدت خراب شده است، زیرا تعداد زیادی دانشجو به دانشگاه‌ها تحمیل شده‌اند در حالی که ظرفیت و کشش لازم وجود ندارد.

وی اضافه کرد: نه کلاس داریم، نه خوابگاه، نه مرکز آزمون، نه یونیک دندانپزشکی و نه وسایل کار دانشجو.

حسینی گفت: این دانشجویان زمانی که به مرحله بالین برسند، تخت‌های آموزشی ما کشش لازم را ندارند و این مسئله به طور جدی آینده نظام سلامت را تهدید می‌کند.

معاون آموزشی وزیر بهداشت درباره اعتراض داوطلبان به اختصاص بیشتر ظرفیت پزشکی تعدی به پنج استان، گفت: در حال تنظیم بیانیه‌ای برای ارائه توضیحات کامل در این زمینه هستیم که این بیانیه به زودی صادر می‌شود.