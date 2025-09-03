مراسم رژه نیروهای مسلح چین به مناسبت هشتادمین سال پایان جنگ جهانی

دکتر مسعود پزشکیان پیش از ظهر امروز چهارشنبه در آخرین بخش از برنامه‌های سفر به چین، به همراه رهبران بیش از 25 کشور دیگر در مراسم رژه نیروهای مسلح چین که به مناسبت هشتادمین سال پایان جنگ جهانی دوم برگزار شد، حضور یافت.این رژه به مناسبت هفتادمین سالگرد پیروزی مقاومت چین بر ضد تجاوز نظامیان ژاپن در جنگ جهانی دوم برگزار می شود كه چینی ها از آن به عنوان «روز پیروزی بر فاشیم» نام می برند.