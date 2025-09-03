En
کد خبر: ۱۳۲۶۲۷۷
بازدید: ۲

مراسم رژه نیروهای مسلح چین به مناسبت هشتادمین سال پایان جنگ جهانی

دکتر مسعود پزشکیان پیش از ظهر امروز چهارشنبه در آخرین بخش از برنامه‌های سفر به چین، به همراه رهبران بیش از 25 کشور دیگر در مراسم رژه نیروهای مسلح چین که به مناسبت هشتادمین سال پایان جنگ جهانی دوم برگزار شد، حضور یافت.این رژه به مناسبت هفتادمین سالگرد پیروزی مقاومت چین بر ضد تجاوز نظامیان ژاپن در جنگ جهانی دوم برگزار می شود كه چینی ها از آن به عنوان «روز پیروزی بر فاشیم» نام می برند.

برچسب‌ها:
رژه نیروهای مسلح چین چین دکتر مسعود پزشکیان روز پیروزی عکس بین الملل پکن
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
