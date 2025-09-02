En
کد خبر:۱۳۲۶۲۲۰
نبض خبر

سیلی زدن یک سلفی به مجسمه باستانی چین!

یک دیوانه سنی به چین می‌رود و با مجسمه‌های باستانی چینی از جنگجویان قدیمی روبرو می‌شود. با این تصور که این یک بت باستانی است (که به معنای واقعی کلمه نیست)، به آن سیلی می‌زند و علیه آن قرآن می‌خواند! این ویدیو با این توضیح وایرال شده است: «سلفی‌گری یک ایدئولوژی احمقانه و شیطانی، یک سرطان فاسد است. شما باید یک خدا را پرستش کنید، و هر کسی که او را پرستش نکند، خونش حلال است و باید قتل عام شود، مگر اینکه یهودی و مسیحی باشند که در آن باید با تحقیر جزیه بپردازند.» این رفتار احمقانه یک سلفی که منجر تبلیغات ضداسلامی شده را می‌بینید.
