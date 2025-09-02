هنر چاپ سفره قلمکار

صنعت چاپ در ایران بیش از ۱۰۰ سال سابقه دارد و در تقویم ایرانیان از سال ۱۳۸۲ یازدهم شهریور روز ملی صنعت چاپ نامگذاری شده است. این روز یادآور تلاش مستمر و زحمت مداوم جمع بزرگی از کارگران، صنعتگران و هنرمندان و در یک جمله وامدار تلاش بزرگمردان فرهنگ ایران زمین است. سفره‌های قلمکاری که به آن چیت‌گری هم می‌گویند هنر چاپ کردن یا نقش زدن بر روی پارچه است. اصالت این هنر به اصفهان باز می‌گردد و شهر خرزوق با وجود بیش از ۱۰۰ کارگاه تولید سفره قلمکار قطب تولید این پارچه محسوب می‌شود. پارچه قلمکار در این شهر به شیوه سنتی و با وسایل و پارچه های کتان خالص و رنگ های طبیعی تولید می شود و به تمام نقاط کشور و حتی جهان صادر می شود.