نشست خبری سخنگوی دولت

فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در نشست خبری امروز، سه‌شنبه، خود با خبرنگاران که در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، طی سخنانی درخصوص آموزش هوش مصنوعی بیان کرد: با تلاش معاونت علمی ریاست‌جمهوری، بیش از یک میلیون دانش‌آموز و بیش از ۲۰۰ هزار معلم تحت آموزش هوش مصنوعی قرار می‌گیرند و حوزه‌های برنامه‌نویسی، الگوریتم‌ها و نحوه عملکرد هوش مصنوعی را فرا می‌گیرند.

نشست خبری فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
