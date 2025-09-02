تصاویر شگفت انگیز یک کوهنورد از نوک قله اورست

قله اورست بام دنیا با ارتفاع 8848.86 متر جزو رشته کوه هیمالیا است و بر روی مرز بین دو کشور نپال و جمهوری خلق چین (منطقه خودمختار تبت) قرار دارد. نام «اورست» در اصل از نام سر جرج اِورست نقشهبردار و جغرافیدان بریتانیایی گرفته شده است که در قرن نوزدهم در هند خدمت میکرد. او مسئولیت نقشهبرداریهای دقیق از رشتهکوه هیمالیا را بر عهده داشت. در زبان نپالی این کوه «ساگارماثا | Sagarmatha» به معنای «پیشانی آسمان» و در زبان تبتی «چومولانگما» به معنای «الهه مادر جهان» نامیده میشود. در قله اورست فشار هوا و میزان اکسیژن بسیار پایین است و دمای هوا میتواند به کمتر از منفی چهل درجه سانتیگراد برسد. صعود به این قله نیازمند تجهیزات ویژه، تجربه بالا و توان جسمی بسیار زیاد است. یک کوهنورد تصاویر شگفت انگیزی از نوک قله اورست ثبت کرده که میبینید.