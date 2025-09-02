این دو خواهر دوقلو صداوسیما را تسخیر کردند

روز شنبه نتایج کنکور سراسری سال 1404 اعلام شد و نفرات برتر رشتههای مختلف مورد توجه رسانهها و فضای مجازی قرار گرفتند. از آن تاریخ به بعد توجهات مردم به سمت 40 تن از برگزیدگان این ماراتن نفسگیر جلب شد، صداوسیما و رسانهها به سراغ هر کدام از این نفرات رفتند و از انواع و اقسام علایق این نفرات برتر و قصدشان برای آینده سوال پرسیدند. از حق نباید گذشت که رسانهها و به خصوص صداوسیما توجه کاملی به نفرات برگزیده داشتند و مصاحبههای گوناگونی با این افراد تدارک دیدند، اما آنچه بیشتر به چشم مردم و بینندگان آمده، توجه متفاوت صداوسیما و رسانهها به دوخواهر دوقلوی بااستعداد کنکور امسال بود.