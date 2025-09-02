به گزارش تابناک؛ وبگاه الجزیره نوشت: «ترامپ گفت: آنها مجبور خواهند شد این جنگ را متوقف کنند و بدون شک ادامه آن به اسرائیل ضرر میزند. او افزود: اسرائیل ممکن است در جنگ پیروز شود، اما در عرصه نفوذ و روابط عمومی، چیزی به دست نمیآورد و این به ضرر آن است».
رئیسجمهور آمریکا یادآور شد که اسرائیل حدود ۱۵ سال پیش قویترین لابیای بود که او دیده و کنترل کاملی بر کنگره داشت، اما اکنون این نفوذ را از دست داده است. ترامپ همچنین تأکید کرد که هیچکس به اندازه او برای اسرائیل کاری نکرده است، از جمله حملات اخیر به تأسیسات هستهای ایران در جریان جنگ ۱۲ روزه بین تهران و تلآویو.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که اسرائیل، با حمایت دولت ترامپ، از هفتم اکتبر ۲۰۲۳، جنگی علیه غزه را آغاز کرده که به گفته منابع رسمی، بیش از ۲۰۳ هزار فلسطینی شهید و زخمی شدهاند، بیشتر آنان زنان و کودکان، و بیش از ۹ هزار نفر مفقود، همراه با صدها هزار آواره و وقوع قحطی گسترده که جان بسیاری را گرفته است.
