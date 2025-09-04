در شرایطی که قیمت کالا‌های اساسی روزانه تغییر می‌کند و بسیاری از مردم حتی در خرید کالا‌های ضروری با مشکل مواجه هستند به تازگی مدیرانی در راس سازمان‌های حساس و استراتژیک ذی ربط برسر کار آمده‌اند که شائبه‌هایی برای انتصاب آنها وجود دارد که محل بحث است.

پس از آن که طرح اصلاح ساختار وزارت جهاد کشاورزی کلید خورد، حرف وحدیث‌های زیادی برای واگذاری شرکت‌های مهم این وزارتخانه ازجمله شرکت پشتیبانی امور دام به بخش خصوصی و واگذاری مدیریت آن به دست اهالی ناآشنا با حوزه کشاورزی راه افتاده است که گفته می شود شرکتی که ماهیت حساس و استراتژیک دارد توسطی فردی غیرمتخصص اداره می شود که به نظر می رسد درآینده‌ای نزدیک نوسانات شدید بازار، افزایش قیمت‌ها، به خطر افتادن امنیت غذایی و بی‌ثباتی در تولید داخلی تنها بخشی از تبعات ناآشنایی وی با این نهاد مهم امنیت غذایی باشد.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، ۲۰ مرداد امسال بود که نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، پرویز جعفری را به عنوان سرپرست شرکت پشتیبانی امور دام معارفه کرد؛ این درحالی است که با مدرک علوم سیاسی نه تخصص دانشگاهی در حوزه دامی دارد و نه سابقه اجرایی مرتبط دارد.

از مجلس و حمل و نقل ریلی تا وزارت جهاد کشاورزی

او که پیش‌تر مدیرکل دفتر نمایندگان مجلس بوده است و مدتی را هم به عنوان عضو هیأت مدیره در شرکت واسپاری ملت که یک شرکت لیزینگ تحت نظارت بانک مرکزی و وابسته به بانک ملت است، حضور داشت که ماهیت اصلی فعالیت آن تأمین مالی برای خرید کالا‌ها و دارایی‌های منقول و غیرمنقول است.

البته پرویز جعفری مدتی را هم به عنوان نایب‌رئیس هیأت مدیره شرکت توسعه صنایع حمل و نقل ریلی (ایرید) فعالیت داشته است که یک شرکت فعال در زمینه حمل و نقل ریلی است و حالا پس از تجربه‌های مختلف درحوزه‌های متنوع تلاش‌های پشت پرده‌ای با وزیرجهاد داشته است تا حوزه کشاورزی را هم به زمینه‌های متنوع کاری خود اضافه کند.

سلامت عمومی جامعه قربانی پارتی بازی!

مدیریت شرکت پشتیبانی امور دام اکنون به دست فردی افتاده است که مسئولیت‌های مهمی در زمینه بهداشت و سلامت دام‌ها و محصولات دامی دارد و اگر نظارت بر کیفیت خوراک دام، واکسیناسیون و کنترل بیماری‌ها کوتاهی شود به طور مستقیم سلامت عمومی جامعه را به خطر می‌اندازد.

ازسویی دیگر، این شرکت که نقش کلیدی در تنظیم بازار و کنترل قیمت گوشت، مرغ و سایر فرآورده‌های دامی دارد و سکان داری مدیریتی که با سازوکار‌های این بازار آشنا نباشد نوسانات شدید قیمت، ایجاد انحصار و کمبود کالا در بازار را دامن می‌زند.

آشنا بازی زیر گوش وزارت جهاد؟

به نظرمی رسد ناآشنا بودن پرویز جعفری به سیاست‌های حوزه کشاورزی خطراتی مانند ضربه به تولیدکنندگان داخلی، واردات بی‌رویه و غیرضروری، ورشکستگی دامداران و به خطرافتادن امنیت غذایی کشور را بیخ گوش این سازمان حساس و استراتژیک بالا می‌برد؛ ضمن اینکه زمینه برای سوء استفاده به ویژه از زمانی که اسم این شرکت در لیست شرکت‌های واگذاری به بخش خصوصی آمده است را بیش از گذشته برای رانت خواران فراهم کرده است که با انتصاب مدیران غیرمتخصص مهر تاییدی براین شائبه‌ها می‌خورد.

پاداش ۱۵۰ میلیونی آقای وزیر و ۵ سکه طلا صحت دارد؟

این بار اولی نیست آقای وزیر در ارتباط با انتصاب های جنجالی اسمش مطرح می شود به طوری که پیش تر هم حاشیه هایی با موضوع پرداخت پاداش ۱۵۰ میلیون تومانی به خودش بابت مدیریت جنگ ۱۲ روزه داشت که این حاشیه ها را رد کرد و شیطنت صرفاً فضای مجازی و رسانه‌ها دانست و یا با صحبت های غلامعلی رجایی، فعال حوزه سیاسی که اخیراً از فساد گسترده در وزارت جهاد کشاورزی پرده برداری کرده برسر زبان ها افتاد که گفته بود برخی افراد برای دستیابی به مقامات بالاتر در وزارت جهاد کشاورزی ۵ سکه پرداخت می کنند .

پش‌تر نیز تابناک گزارشی در خصوص واگذاری شرکت‌های زیرمجموعه، به‌ویژه شرکت پشتیبانی امور دام، به بخش خصوصی هشدار داده و در گزارشی با عنوان «تصمیمی پرحاشیه برای واگذاری یک شرکت دولتی به بخش خصوصی/ فرصت یا تهدید؟ » به این مساله نیز پرداخت.