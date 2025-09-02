زیباترین کاشته تاریخ لیگ برتر انگلیس را ببینید

دیدار بزرگ هفته سوم رقابتهای فصل 26-2025 لیگ برتر انگلیس میان لیورپول و آرسنال، با نتیجه 1-0 به سود قرمزهای مرسی ساید بهپایان رسید. در حالی که اکثر مخاطبان و هواداران در انتظار اتمام بازی با نتیجهی بدون گل بودند، دومینیک سوبوسلای از راه رسید و از فاصله بیش از 30 متری، یکی از زیباترین کاشتههای تاریخ لیگ برتر انگلیس را بهثمر رساند. واکنش بازیکنان آرسنال پس از این گل دیدنی بود؛ آنها که توقع دریافت چنین گلی را نداشتند، متحیر از اتفاق دردناک بهوجود آمده، به گوشهای خیره شدند. دوربینهای بازی، سریعاً چهره آنها را به تصویر کشیدند.