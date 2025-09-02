سفر رئیس جمهور به چین

دکتر مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در صدر هیأتی بلندپایه برای شرکت در اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای، حضور در جشن هشتادمین سال پیروزی چین و رژه نظامی پکن و نیز انجام دیدارهای دوجانبه با رهبران کشورهای مختلف وارد چین شد؛ سفری چندروزه که محور آن توسعه روابط اقتصادی و سیاسی، تقویت همکاری‌های منطقه‌ای، گفت‌وگو درباره مقابله با تحریم‌ها و تأکید بر چندجانبه‌گرایی در نظم نوین جهانی است. عکسهای این گزارش تصویری به مرور بروزرسانی میشود...