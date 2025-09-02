En
فا
کد خبر: ۱۳۲۶۰۳۹
بازدید: ۴۷۵

سفر رئیس جمهور به چین

دکتر مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در صدر هیأتی بلندپایه برای شرکت در اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای، حضور در جشن هشتادمین سال پیروزی چین و رژه نظامی پکن و نیز انجام دیدارهای دوجانبه با رهبران کشورهای مختلف وارد چین شد؛ سفری چندروزه که محور آن توسعه روابط اقتصادی و سیاسی، تقویت همکاری‌های منطقه‌ای، گفت‌وگو درباره مقابله با تحریم‌ها و تأکید بر چندجانبه‌گرایی در نظم نوین جهانی است. عکسهای این گزارش تصویری به مرور بروزرسانی میشود...

برچسب‌ها:
سفر رئیس جمهور به چین عکس خبری دکتر مسعود پزشکیان چین پکن اجلاس سازمان همکاری شانگهای گوترش اردوغان پوتین
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
