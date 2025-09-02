نشست خبری همایون شجریان

همایون شجریان _ خواننده موسیقی ایرانی _ در نشستی که ۱۰ شهریورماه برگزار شد، اعلام کرد: این جلسه در راستای برگزاری کنسرت خیابانی من است و بعد از سال‌ها که این آرزو را در سر داشته‌ام، بالاخره مجوز این اجرا داده شد و خوشحالم که حالا عملی می‌شود؛ همایون شجریان جمعه شب (۱۴ شهریورماه) ساعت ۱۰ شب در میدان آزادی برای مردم می‌خواند.