نشست خبری همایون شجریان
همایون شجریان _ خواننده موسیقی ایرانی _ در نشستی که ۱۰ شهریورماه برگزار شد، اعلام کرد: این جلسه در راستای برگزاری کنسرت خیابانی من است و بعد از سالها که این آرزو را در سر داشتهام، بالاخره مجوز این اجرا داده شد و خوشحالم که حالا عملی میشود؛ همایون شجریان جمعه شب (۱۴ شهریورماه) ساعت ۱۰ شب در میدان آزادی برای مردم میخواند.
برچسبها:همایون شجریان نشست خبری کنسرت خیابانی
