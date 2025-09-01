برداشت و فرآوری پسته
فصل برداشت پسته در ۵ هزار و ۹۰۰ هکتار از باغات خراسان شمالی آغاز شده است و کشاورزان در حال برداشت این طلای سبز در باغات خود هستند. در اواخر تابستان، پسته از باغات جمع آوری و سپس به کارخانه فرآوری ارسال میشود. شهرستانهای جاجرم و اسفراین به ترتیب بیشترین سطح زیرکشت و تولید پسته استان را به خود اختصاص داده اند و از قطبهای تولید پسته در شرق کشور هستند.
