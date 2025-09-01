En
/
فا
En العربیة
العربیة / English
روبیکا
واتس اپ
تلگرام
بله
سروش پلاس
اینستاگرام
ایتا
ایکس
یوتیوب
آپارات
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
کد خبر: ۱۳۲۵۹۷۰
بازدید: ۴

برداشت و فرآوری پسته

فصل برداشت پسته در ۵ هزار و ۹۰۰ هکتار از باغات خراسان شمالی آغاز شده است و کشاورزان در حال برداشت این طلای سبز در باغات خود هستند. در اواخر تابستان، پسته از باغات جمع آوری و سپس به کارخانه فرآوری ارسال می‌شود. شهرستان‌های جاجرم و اسفراین به ترتیب بیشترین سطح زیرکشت و تولید پسته استان را به خود اختصاص داده اند و از قطب‌های تولید پسته در شرق کشور هستند.

دانلود همه تصاویر
گزارش خطا
برچسب‌ها:
خراسان شمالی شهرستان جاجرم برداشت پسته کشاورزی
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.