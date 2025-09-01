En
مرگبارترین دوره برای خبرنگاران

مرگبارترین دوره برای خبرنگاران

ارتش اسرائیل مانع ورود خبرنگاران بین‌المللی برای پوشش جنگ شده و جامعه رسانه‌ای غزه را به شدت نابود کرده است. بر اساس قوانین بین‌المللی، خبرنگاران باید به‌عنوان غیرنظامیان تحت حفاظت باشند، اما کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران می‌گوید اسرائیل در حال انجام «مرگبارترین و عامدانه‌ترین تلاش برای کشتن و ساکت‌کردن خبرنگاران است که تاکنون ثبت شده است».
مرگبارترین دوره برای خبرنگاران

در طول ۲۲ ماه گذشته، جنگ در غزه به مرگبارترین منازعه برای روزنامه‌نگاران در طول تاریخ بدل شده است.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، هفته گذشته، پنج روزنامه‌نگار فلسطینی در حمله دومرحله‌ای ارتش اسرائیل به بیمارستان ناصر جان باختند. به این ترتیب، طبق آمار «کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران» (CPJ)، شمار خبرنگاران و کارکنان رسانه‌ای که از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون در این جنگ جان خود را از دست داده‌اند به دست‌کم ۱۸۹ نفر رسید. دیگر گروه‌ها این آمار را بسیار بالاتر اعلام می‌کنند.

به گزارش گاردین، تنها یک هفته قبل‌تر، چهار روزنامه‌نگار شبکه الجزیره و دو خبرنگار آزاد دیگر در حمله هدفمند ارتش اسرائیل به چادر محل استقرارشان در بیرون بیمارستان الشفاء در شهر غزه کشته شدند. ارتش اسرائیل اعلام کرد که عمداً تیم الجزیره شامل انس الشریف (خبرنگار باسابقه جنگ از آغاز آن)، محمد قریقه (گزارشگر)، ابراهیم زاهر (تصویربردار) و محمد نوفل (راننده و فیلمبردار) را هدف گرفته است.

هیچ‌گاه هیچ مدرکی از سوی اسرائیل برای اثبات ادعای خود مبنی بر اینکه الشریف از اعضای حماس بوده ارائه نشده است. کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران و سازمان‌های دیگر می‌گویند این ادعا بخشی از یک الگوی مکرر انتشار اطلاعات نادرست است که فاقد  اعتبار است.

ارتش اسرائیل مانع ورود خبرنگاران بین‌المللی برای پوشش جنگ شده و جامعه رسانه‌ای غزه را به شدت نابود کرده است. بر اساس قوانین بین‌المللی، خبرنگاران باید به‌عنوان غیرنظامیان تحت حفاظت باشند، اما کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران می‌گوید اسرائیل در حال انجام «مرگبارترین و عامدانه‌ترین تلاش برای کشتن و ساکت‌کردن خبرنگاران است که تاکنون ثبت شده است».

این سازمان اعلام کرد: «روزنامه‌نگاران فلسطینی توسط نیروهای اسرائیلی تهدید می‌شوند، به طور مستقیم هدف قرار می‌گیرند و به قتل می‌رسند، و به شکل خودسرانه بازداشت و شکنجه می‌شوند؛ همه این‌ها تنها به خاطر کارشان».

با وجود افزایش محکومیت‌های جهانی و نگرانی‌ها درباره نقض قوانین بین‌المللی، اسرائیل به حملات نظامی خود در غزه ادامه می‌دهد و احتمال دارد روزنامه‌نگاران بیشتری جان خود را از دست بدهند.

گاردین در اقدامی نمادین برای محکومیت این کشتار و همبستگی با روزنامه‌نگارانی که همچنان از جنگ در غزه گزارش می‌دهند، نام همه روزنامه‌نگاران فلسطینی کشته‌شده‌ای را که توسط CPJ ثبت شده منتشر کرده است.

این اسامی نه تنها به معنای جان‌ها، آینده‌ها و خانواده‌های داغدار ازدست‌رفته‌اند، بلکه بیانگر نابودی یک نسل از خبرنگارانی هستند که در هولناک‌ترین و ویرانگرترین شرایط برای انجام وظیفه خود جان باختند. شجاعت و تعهد آنان برای پوشش این جنگ جایگزینی نخواهد داشت.

این فهرست همچنان به‌روز خواهد شد. فهرست کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران در حال حاضر ۱۸۹ نفر را شامل می‌شود؛ مرکز رسانه‌ای غزه و دیگر گروه‌های رسانه‌ای فلسطینی این رقم را ۲۳۸ نفر، و دفتر حقوق بشر سازمان ملل آن را ۲۴۷ نفر اعلام کرده‌اند.

