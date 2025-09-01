En
تلاش برای بازگرداندن پیکر احمد پژمان به ایران

مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به درگذشت احمد پژمان آهنگساز برجسته در آمریکا گفت: طی مشورت‌‏هایی که با جامعه موسیقی داشتیم تصمیم گرفتیم تا تمام تلاش‏مان را برای بازگرداندن پیکر این هنرمند تاثیرگذار به میهن انجام دهیم.
تلاش برای بازگرداندن پیکر احمد پژمان به ایران

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بابک رضایی اظهارداشت: استاد احمد پژمان از مخافر موسیقی کشورمان محسوب می ‏شود که متاسفانه هشتم شهریورماه خبردار شدیم بر اثر بیماری در آمریکا دار فانی را وداع گفت. بی ‏تردید فقدان این هنرمند تاثیرگذار برای جامعه موسیقی ایران ضایعه‏ ای بزرگ محسوب می‏ شود و جای خالی ایشان به این زودی‏ ها پر نخواهد شد.

وی گفت: با صحبت ‏ها و مشورت‏ هایی که با دوستان و جامعه موسیقی داشتیم تصمیم گرفتیم تا تمام تلاش‏مان را برای بازگرداندن پیکر این هنرمند تاثیرگذار به میهن انجام دهیم. ما رایزنی‏هایی را با خانواده‏ محترم ایشان انجام داده‏ایم و در تلاش هستیم تا در صورت فراهم شدن شرایط لازم، پیکر استاد پژمان در اولین فرصت به ایران انتقال پیدا کند.

مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین در مورد محل دفن پیکر احمد پژمان بیان کرد: البته هنوز محل دفن پیکر ایشان قطعی نشده و بدیهی‏ است که برنامه مراسم تشییع و تعیین محل خاکسپاری استاد با صلاحدید خانواده ایشان و همچنین منطبق با جایگاه این هنرمند تعیین خواهد شد.

احمد پژمان موسیقیدان و آهنگسار پیشکسوت شامگاه جمعه (هفتم شهریورماه) بعد از یک دوره بیماری در ۹۰ سالگی در لس‌آنجلس آمریکا دار فانی را وداع گفت. بنابر تصمیم خانواده‌ زنده‌یاد پژمان، پیکر این هنرمند در آمریکا به خاک سپرده می‌شود.

پژمان سال ۱۳۱۴ در لار استان فارس متولد شد و از همان دوران کودکی با موسیقی آشنا شد، در دوران دبیرستان در تهران به فراگیری ویولن نزد حشمت سنجری پرداخت و تئوری موسیقی را نزد حسین ناصحی فراگرفت. وی پس از چندی به عنوان نوازنده ویولن به ارکستر سمفونیک تهران راه یافت سپس برای ادامه تحصیل با بورس تحصیلی در مراکز آموزشی همچون آکادمی موسیقی وین و دانشگاه کلمبیا نزد آهنگسازانی همچون توماس کریستیان داوید، فردریش چرها، ولادیمیر اوساچوفسکی، هانس یلینک و آلفرد اوهل بر دانش خود در زمینه موسیقی کلاسیک و الکترونیک افزود.

پژمان در بسیاری از سبک‌های مهم غربی همچون سمفونی، اُپرا و رپسودی برای ارکستر سمفونیک، ارکستر مجلسی، پیانو، گروه کُر، آواز و موسیقی فیلم آهنگسازی کرده‌ است که بعضی از این آثار با همراهی ارکستر سمفونیک تهران و بسیاری دیگر توسط ارکسترهای معتبر خارجی اجرا شده‌اند.

سبک موسیقی این آهنگساز را تلفیقی از موسیقی محلی، موسیقی ردیف، سازهای ایرانی، همراه با هارمونی، کنترپوان، ارکستراسیون و سایر تکنیک‌های موسیقی غرب می‌دانند.

پژمان برای ۲۷ فیلم و ۳۰ ترانه پاپ، موسیقی نوشته است و ۱۵ آلبوم از آثار ارکسترال، آوازی و موسیقی فیلم را منتشر کرده است. وی با کارگردانانی همچون بهمن فرمان‌آرا و مجید مجیدی همکاری داشته و موفق به دریافت ۲ سیمرغ بلورین از جشنواره فیلم فجر و چهار تندیس زرین از جشن بزرگ سینمای ایران شده‌ است.

پوئم سمفونیک نوروز به سفارش انجمن موسیقی و موسیقی برای گروه کُر به نام آینه بر روی اشعار هوشنگ ابتهاج، کارهایی برای آنسامبل‌های Jazz، موسیقی برای آزادی خرمشهر، تک سوار عشق، هفت خان رستم، اوراتوریو ناگهان رستاخیز بر روی اشعار شاعران بزرگ ایران، همه شهر ایران و موسیقی فیلم‌های هنرپیشه، روسری آبی، بوی کافور، عطر یاس، باران، بید مجنون، سریال‌های دلیران تنگستان و سرزمین کهن (سرزمین مادری) از آثار زنده‌یاد پژمان است.

درگذشت پژمان واکنش‌های بسیاری را از سوی هنرمندان موسیقی، شاگردان و هنرجویان او در پی داشت و هر یک در صفحه‌های شخصی خود در فضای مجازی دلنوشته‌هایی را منتشر کردند و یاد و نام این هنرمند فقید را گرامی داشتند. همچنین برخی از هنرمندان با انتشار یادداشت‌هایی درخواست بازگشت پیکر این هنرمند فقید به میهن را مطرح کردند.

 

