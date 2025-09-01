والیبال جوانان ایران، دوباره فاتح جهان
تیم ملی والیبال جوانان ایران در یک دیدار هیجانانگیز و نفسگیر موفق شد با نتیجه ۳ بر ۱ تیم ملی جوانان ایتالیا را شکست دهد و قهرمان رقابتهای جهانی شود. شاگردان غلامرضا مومنی مقدم که مسیر خود را با عبور از هشت تیم قدرتمند شامل قزاقستان، پورتوریکو، کرهجنوبی، کانادا، لهستان، آرژانتین، چین و آمریکا هموار کرده بودند، در فینال نیز ایتالیا را از پیش رو برداشتند.
گزارش خطا
پسندها:
۰
برچسبها:ایران والیبال ایتالیا قهرمانی جهان
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.