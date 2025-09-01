ماهیگیری بومی؛ ستون معیشت و فرهنگ گامبیا

پس از افزایش تنش میان ماهیگیران بومی و کشتی‌های خارجی، دولت گامبیا و نهادهای بین‌المللی در حال بررسی قوانین تازه برای مدیریت منابع دریایی هستند. کارشناسان می‌گویند این اقدام می‌تواند به کاهش درگیری‌ها و حفظ امنیت شغلی هزاران خانواده کمک کند.