کد خبر: ۱۳۲۵۸۳۱
بازدید: ۳۷۰

ماهیگیری بومی؛ ستون معیشت و فرهنگ گامبیا

پس از افزایش تنش میان ماهیگیران بومی و کشتی‌های خارجی، دولت گامبیا و نهادهای بین‌المللی در حال بررسی قوانین تازه برای مدیریت منابع دریایی هستند. کارشناسان می‌گویند این اقدام می‌تواند به کاهش درگیری‌ها و حفظ امنیت شغلی هزاران خانواده کمک کند.

ماهیگیری بومی گامبیا عکس بین الملل ماهی گیری دریا
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
