هر کامیون یک بوم نقاشی شخصی

در جاده‌های پررفت‌وآمد آسیای جنوبی، کامیون‌ها به صحنه‌ای برای نمایش هویت و فرهنگ مردمی بدل شده‌اند. رانندگان با رنگ، طرح و نوشته‌های شخصی، کامیون خود را به گالری‌ای متحرک تبدیل می‌کنند که بازتابی از باورها و زندگی روزمره آنان است.