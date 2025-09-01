هر کامیون یک بوم نقاشی شخصی
در جادههای پررفتوآمد آسیای جنوبی، کامیونها به صحنهای برای نمایش هویت و فرهنگ مردمی بدل شدهاند. رانندگان با رنگ، طرح و نوشتههای شخصی، کامیون خود را به گالریای متحرک تبدیل میکنند که بازتابی از باورها و زندگی روزمره آنان است.
