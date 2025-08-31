ترور سران ایران به توصیه کمیته «دینوگراد» اسرائیل

علی جزینی، کارشناس مسائل نظامی یکی از جنبههای اساسی جنگ دوازده روزه ایران و اسرائیل را، نبود شفافیت در اهداف خواند و گفت: «برخی فرماندهان اسرائیلی هدف را سرنگونی نظام ایران و تحریک مردم به انقلاب عنوان کردند، در حالیکه برخی رهبران مدعی بودند حملات صرفاً پروژه هستهای را هدف قرار میدهد...اسرائیلیها در این جنگ، درسهای کمیته «دینوگراد» را اجرا کردند. کمیتهای که پس از شکست در جنگ 2006 تشکیل شد و توصیهاش این بود که اهداف جنگ نباید بیش از حد بلندپروازانه باشند... هدف قرار دادن فرماندهی سپاه، ارتش، رهبران سیاسی و حتی نشستهایی که رئیسجمهور در آن حضور داشت... رسانههای اسرائیلی گزارش دادند که موساد با 30 ژنرال ایرانی تماس گرفت تا آنها را به جدایی از ارتش ایران تشویق کند. اما حتی یک نفر هم نپذیرفت که جدا شود یا در ویدئویی از نظام اسلامی ایران اعلام برائت کند... نمیتوان ادعا کرد که هدف محدود است، ولی همزمان از 30 مسئول و ژنرال بخواهید از نظام اعلام برائت کنند...» اظهارات جزینی را میبینید و میشنوید.