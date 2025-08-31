ضیافت شام نشست شانگهای ۲۰۲۵
در آستانه اجلاس سران شانگهای، ضیافت شام رهبران، صحنه رایزنیهای مهم دیپلماتیک و نشاندهنده عزم مشترک برای تقویت چندجانبهگرایی در برابر چالشهای جهانی است. آنچه به عنوان عکس یادگاری افتتاح نشست در حال بازنشر است، عکس یادگاری سران در ضیافت شام رئیس جمهور چین است که با حضور برخی سران و مقامات شرکت کننده برگزار شده است و برنامه سفر دکتر پزشکیان به گونهای بوده که اساسا در زمان آغاز برگزاری این ضیافت هنوز به تیانجین نرسیده بوده است.
