ضیافت شام نشست شانگهای ۲۰۲۵
کد خبر: ۱۳۲۵۸۲۲
بازدید: ۵۴۱

ضیافت شام نشست شانگهای ۲۰۲۵

در آستانه اجلاس سران شانگهای، ضیافت شام رهبران، صحنه رایزنی‌های مهم دیپلماتیک و نشان‌دهنده عزم مشترک برای تقویت چندجانبه‌گرایی در برابر چالش‌های جهانی است. آنچه به عنوان عکس یادگاری افتتاح نشست در حال بازنشر است، عکس یادگاری سران در ضیافت شام رئیس جمهور چین است که با حضور برخی سران و مقامات شرکت کننده برگزار شده است و برنامه سفر دکتر پزشکیان به گونه‌ای بوده که اساسا در زمان آغاز برگزاری این ضیافت هنوز به تیانجین نرسیده بوده است.

برچسب‌ها:
شانگهای ۲۰۲۵ ضیافت شام نشست شانگهای ۲۰۲۵ نشست شانگهای ۲۰۲۵ عکس بین الملل چین
