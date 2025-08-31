رافی مادایان، دبیر حزب مستقل لبنان (مسیحیان)، در تحلیل خود گفت: «نتانیاهو در پی آمادهسازی حمله دوم به ایران قبل از اکتبر آتی، احتمالا در اواخر سپتامبر، است... این حمله به دلیل انقضای توافق ۱+۵ با ایران در اکتبر آتی صورت میگیرد. بعد از این تاریخ، ایران دولتی بدون قیود بینالمللی درباره فعالیتهای هستهای خواهد داشت... آمریکا و اروپا مجبور خواهند شد که با ایران دوباره توافقی جدید امضا کنند، بنابراین اسرائیل باید حمله کند تا ایران را ضعیف کرده و در توافق آتی از مواضع خود عقبنشینی کند... نتانیاهو همزمان به لبنان حمله میکند زیرا میداند که حزبالله در حمله بعدی اسرائیل و آمریکا به ایران دخالت خواهد کرد... فعلا نتانیاهو در پی آمادهسازی حمله و اقناع ترامپ برای مشارکت در این حمله است.» روایت این سیاستمدار ارشد لبنانی را میبینید و میشنوید.