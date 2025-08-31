En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
تعداد بازدید : 903
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۲۵۸۰۹
کد خبر:۱۳۲۵۸۰۹
6898 بازدید
نبض خبر

اسرائیل احتمالاً در سپتامبر همزمان ایران و لبنان را می‌زند!

رافی مادایان، دبیر حزب مستقل لبنان (مسیحیان)، در تحلیل خود گفت: «نتانیاهو در پی آماده‌سازی حمله دوم به ایران قبل از اکتبر آتی، احتمالا در اواخر سپتامبر، است... این حمله به دلیل انقضای توافق ۱+۵ با ایران در اکتبر آتی صورت می‌گیرد. بعد از این تاریخ، ایران دولتی بدون قیود بین‌المللی درباره فعالیت‌های هسته‌ای خواهد داشت... آمریکا و اروپا مجبور خواهند شد که با ایران دوباره توافقی جدید امضا کنند، بنابراین اسرائیل باید حمله کند تا ایران را ضعیف کرده و در توافق آتی از مواضع خود عقب‌نشینی کند... نتانیاهو همزمان به لبنان حمله می‌کند زیرا می‌داند که حزب‌الله در حمله بعدی اسرائیل و آمریکا به ایران دخالت خواهد کرد... فعلا نتانیاهو در پی آماده‌سازی حمله و اقناع ترامپ برای مشارکت در این حمله است.» روایت این سیاستمدار ارشد لبنانی را می‌بینید و می‌شنوید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر رافی مادایان بنیامین نتانیاهو حمله اسرائیل به ایران حمله اسرائیل به لبنان حزب الله لبنان جنگ ایران و اسرائیل ویدیو دونالد ترامپ
اخبار مرتبط
بعد از حمله به ایران، اسرائیل امن‌تر شده!
گزارش تلویزیون هند از عکس العمل ایرانی‌ها به حمله اسرائیل
بمب افکن بی 52 آمریکا در راه ایران داشت گم می‌شد!
ایران موشک‌های 20 سال قبلش را استفاده کرد!
چهره نزدیک به سعید جلیلی: ایران اگر سلاح هسته‌ای داشت، اسرائیل حمله نمی‌کرد
ایران به بمب هسته‌ای نیاز دارد، زیرا هیچ ایرانی دوست ندارد کشورش زیر بمباران باشد
پیش بینی سرهنگ آمریکایی از ادامه جنگ ایران و اسرائیل: پرل هاربر ایران!
ایران بعد از جنگ دوازده روزه چند لانچر موشک دارد؟
ارسال گسترده سلاح‌های آمریکا به اسرائیل؛ هدف حمله به ایران؟
احتمال حمله نظامی به ایران در دو ماه آینده؛ هدف «رژیم چنج» نیست
هشدار عراقچی به ویتکاف درباره نقض آتش بس توسط اسرائیل: ایران لبنان نیست
هشدار فرمانده جنگ خلیج فارس درباه حمله آمریکا به ایران
سیاست ابهام راهبردی هسته‌ای ایران به حمله مجدد نظامی منجر خواهد شد
تهدید ترامپ به حمله مجدد به ایران: نباید عراقچی آن صحبت را می‌کرد!
فقط این موشک‌های ایران قادر به آسیب جدی به اسرائیل هستند
اظهارات عجیب ترامپ از تغییر زمان حمله به ایران+زیرنویس
کارشناس اسرائیلی: وقتی اسرائیل دور دوم حمله را آغاز کند، ایران این اهداف را خواهد زد
تحلیل تازه اقتصاددان آمریکایی که حمله به ایران را پیش بینی کرد
شعرخوانی عراقی‌ها برای سحر امامی مجری شبکه خبر
رهبر انقلاب: 8، 9 ماه نقشه نظامی کشیده بودند اما...
وقتی اسرائیل به غزه حمله کرد، باید وارد جنگ با اسرائیل می‌شدیم!
اگر ایران می‌توانست جنگ را ادامه دهد باید ادامه می‌داد
در شبکه خبر مطرح شد: اسرائیل در حال ترمیم و آماده سازی برای حمله مجدد است
روایت دیپلمات آمریکایی از روزهای آخر جنگ ایران و اسرائیل
لفاظی تازه ترامپ درباره بمباران ایران + زیرنویس
روایت پزشکیان از موج بعدی جنگ ایران و اسرائیل +زیرنویس
عراقچی رسماً اعلام کرد: غنی سازی متوقف شده، کلاهک اتمی سر موشک نمی‌گذاریم
اسرائیل برای تحقق این هدف دوباره حمله می‌کند و ایران شدیدتر اسرائیل را می‌کوبد
دستیار رهبر انقلاب: هر آن ممکن است جنگ مجدد ایران و اسرائیل رخ دهد
عراقچی: بعد از «نه» گفتن به این خواسته اسرائیل و آمریکا حمله کردند
تصاویر تلویزیون استرالیا از بازداشت استرالیایی‌ها به اتهام حمله برای ایران!
هشدار به آمریکا درباره حمله ایران به اشاره به یک تجربه تلخ!
رهبر انقلاب: آمریکایی‌ها در جلسه‌ای پادشاه هم مشخص کردند! / خاک بر سر آن ایرانی!
مناظره آتشین عرب‌ها و ترک‌ها بر سر ایران و اسرائیل
اسرائیل در حمله بعدی به ایران به دنبال چیست؟ پاسخ کارشناس آمریکایی
تصاویر نشست تغییر نظام در بروکسل که رهبر انقلاب به آن اشاره کرد
اسرائیل دو سه روز قبل از حمله به ایران به روسیه خبر داده بود!
سخنان تند پزشکیان درباره ایرانیان خودفروخته طرفدار بمباران ایران
افشای دو هدف اصلی اسرائیل در حمله به ایران
اگر این اتفاق بیافتد، اسرائیل قطعاً حمله می‌کند
تهدید مقام ارشد اطلاعاتی ایران 24 ساعت قبل از ترورش توسط موساد
شبکه انگلیسی: ایران با این تاکتیک‌ها به اسرائیل حمله کرد!
تلویزیون هند: جنگ ایران و اسرائیل هر آن ممکن است آغاز شود!
ادعاهای تند نخست وزیر استرالیا همزمان با قطع رابطه با ایران و تروریستی اعلام کردن سپاه +زیرنویس
گزارش فرانس 24 از تصاویر سانسور شده حمله ایران به اسرائیل
موساد از حمله به ایران چه درس‌هایی گرفت؟ پاسخ مقام سابق موساد
اگر اسرائیل بانک اهداف جدیدش را فقط با حمله نظامی بتواند بزند، جنگ می‌شود
تحلیل شنیدنی مرشایمر در جنگ دوباره ایران و اسرائیل
روایتی از سرداری که پس از حمله اسرائیل ورق را برگرداند
حمله توهین‌آمیز چهره نزدیک به جلیلی به پزشکیان: اصرار دارد که نفهمد!
سردار سپاه این گونه به اسرائیلی‌ها هشدار داد
تحلیل ژنرال عرب از تاکتیک پهپادی ایران برای حمله به اسرائیل
روایت صفار هرندی از ترورهای موساد در جنگ دوازده روزه
اهداف ایران در پاسخ به حمله بعدی اسرائیل اعلام شد
توافقی که در آن فقط امتیاز بگیرید در دنیا وجود ندارد!
بازرسی‌ها برای جلوگیری از تکرار حمله آمریکا و اسرائیل است!
پرداخت غرامت حمله به ایران در دستور کار مذاکرات
اسرائیل یا می‌خواهد حمله کند یا نمایشش را می‌دهد!
مامور اطلاعاتی بریتانیا: این ویژگی موشک‌های ایران گیم چنجر بود
حملات نظامی روسیه به خطوط و مخازن نفت آذربایجان پس از فریب پوتین توسط علی اف
نماینده ترامپ: حمله با B-2 به ایران پیش غذا بود!
حمله سیاستمدار کویتی به شاهنامه: این تهدید تاریخی است!
سخنان معنادار مقام اطلاعاتی اوکراین قبل از حمله اسرائیل به ایران
در صداوسیما مطرح شد: آمریکا دوباره حمله می‌کند، بمب اتم بسازیم
در صداوسیما مطرح شد: اسرائیل ممکن است با اشتباه محاسباتی دوباره حمله کند
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟