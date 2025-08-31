۰۹/شهريور/۱۴۰۴
Sunday 31 August 2025
۱۵:۲۱
نیمروز
اکوشات
فناورتک
آرشیو
نظرسنجی
پیوندها
En
/
فا
En
العربیة
صفحه نخست
بین الملل
اقتصادی
ورزشی
سیاسی
اجتماعی
فرهنگی
فیلم
عکس
بازار و آگهی
فناوری
تابناک با تو
استانها
العربیة
/
English
صفحه نخست
بین الملل
اقتصادی
ورزشی
سیاسی
اجتماعی
فرهنگی
فیلم
عکس
بازار و آگهی
فناوری
تابناک با تو
استانها
آذربایجان شرقی
آذربایجان غربی
اردبیل
اصفهان
البرز
ایلام
بوشهر
تهران
چهارمحال و بختیاری
خراسان جنوبی
خراسان رضوی
خراسان شمالی
خوزستان
زنجان
سمنان
سیستان وبلوچستان
فارس
قزوین
قم
کردستان
کرمان
کرمانشاه
کهکیلویه و بویراحمد
کیش
گلستان
گیلان
لرستان
مازندران
مرکزی
هرمزگان
همدان
یزد
درباره ما
تماس با ما
خبرنامه
پیوندها
جستجو
آرشیو
نیمروز
اکوشات
فناورتک
آب و هوا
اوقات شرعی
RSS
ویدئو
جدیدترین اخبار
یادداشت
بالای صفحه
فیلم
>>
سبک زندگی
تعداد بازدید : 426
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
<div id="video-display-embed-code_2096806" ><script type="text/JavaScript" src="https://www.tabnak.ir/fa/news/play/embed/1325731/2096806?width=700&height=400"></script></div>
کد خبر:۱۳۲۵۷۳۱
کد خبر:۱۳۲۵۷۳۱
914
بازدید
نظرات:
۲
تاریخ انتشار: ۱۳:۳۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹
31 August 2025
نبض خبر
چالش زوج ایرانی با ده فرزند!
یک زوج با 10 فرزند در اینستاگرام ویدئویی از چالش خانوادگی خود منتشر کردهاند که به سرعت در شبکههای اجتماعی وایرال شد. تصاویر این خانواده را میبینید.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
روبیکا
واتس اپ
تلگرام
بله
سروش پلاس
اینستاگرام
ایتا
ایکس
یوتیوب
آپارات
https://www.tabnak.ir/005Ysl
لینک کپی شد
گزارش خطا
پسندها:
۰
اشتراک گذاری
فیسبوک
سروش
واتساپ
لینکدین
توییتر
تلگرام
برچسبها:
نبض خبر
فرزندآوری
زاد و ولد
ویدیو
فیلم
اخبار مرتبط
مرد 43 ساله افغانی با دو زن و 23 فرزند در ایران!
روایت عجیب پیرمرد افغانی از چهار زن و 104 پسرش!
حرفهای تلخ مرد ایرانی خطاب به افغانیهای پر زاد و ولد
روایت یک افغانی از زاییدن سالی یک فرزند در ایران!
آمار ترسناک شدت زاد و ولد افغانیها در ایران
مجری صداوسیما: چه اشکالی دارد دختر زمان عقد باردار شود؟
تصاویر تولد نهمین فرزند خانواده دهه شصتی
هزینه چند میلیون دلاری برای بچه دوم یک زن!
تصاویر خانوادهای با 28 بچه و شناسنامهای که جا ندارد!
سوال یک روحانی که زوج جوان را در تلویزیون شوکه کرد
پدر یزدی در 80 سالگی، صاحب فرزند شد
دفاع یک مجری دیگر از بارداری حین عقد در تلویزیون
عباس عبدی: عامل اصلی عدم تمایل به فرزندآوری اقتصاد است
خانوادهای با یازده فرزند و سه فرزند در راه!
مهاجرت مبلغ فرزندآوری همراه 10 فرزندش به عمان!
واکنش زوج ایرانی به تولد دهمین فرزند
۷ دليل کاهش تمايل زنان به بچهدار شدن
حرفهای مرد افغانی که 60 پسر دارد!
این زن و مرد جوان ایرانی رکورد فرزندآوری را زدند
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار:
۰
در انتظار بررسی:
۲
انتشار یافته:
۲
مهدی
|
|
۱۴:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۹
0
1
پاسخ
توی هزینه های وحشتناک یه دونه اش موندیم
ناشناس
|
|
۱۴:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۹
0
1
پاسخ
اصلا به فكر محيط زيست نيستند
ویدیوهای مرتبط
چالش زوج ایرانی با ده فرزند!
یک زوج با 10 فرزند در اینستاگرام ویدئویی از چالش خانوادگی خود منتشر...
مهد کودک بزرگسال در تهران!
در اتفاقی غیرمنتظره در تهران مهد بزرگسال راه اندازی شده تا گروهی تجربه...
تصاویر خانوادهای با 28 بچه و شناسنامهای که جا ندارد!
پدر یک خانواده در جیرفت با 16 دختر و 12 پسر، دیگر شناسنامهاش جایی برای...
تصاویر جهیزیه متفاوت دختر قمی که سوژه شد
در روزهای اخیر، ویدیویی از جهیزیه چشمگیر یک دختر قمی در فضای مجازی...
تصاویر تولد نهمین فرزند خانواده دهه شصتی
مادر 36 ساله ساکن تهران، با تولد نهمین فرزند خود، خانوادهاش را...
عجیبترین فروشگاه بزرگ لویی ویتون در چین
چند روز قبل، یک فروشگاه بزرگ لویی ویتون به شکل یک کشتی کروز در شانگهای...
پدر یزدی در 80 سالگی، صاحب فرزند شد
پدربزرگ یزدی که در 80 سالگی، صاحب هشتمین فرزند شد. دانیال فرزند این...
علاقه شدید دختران روس به پسران ایرانی؛ علتش؟
یکی از ایرانیهای مقیم روسیه با انتشار ویدیویی از علاقه و توجه زیاد...
فیلم وایرال شده از یک عروسی مذهبی
فیلمی که از یک عروسی مذهبی با شمایلی متفاوت وایرال شده را در تابناک...
آداب خوردن قهوه عربی در جمع اعراب
در این ویدیو با خوردن قهوه عربی در جمع اعراب و آداب و اصطلاحات جالبش...
مستند شماره سپتامبر
مستند «شماره سپتامبر» به کارگردانی آر جی کاتلر، محصول سال ۲۰۰۹ است. این...
ساعتهای گرانقیمت ستارههای فوتبال در مراسم فیفا
ساعتهای گرانقیمت و لوکس لیونل مسی، کیلیان امباپه، ویرجیل فن دایک، اشرف...
چرا مردان ایتالیایی تا این حد خوشپوشاند؟
مردان ایتالیایی همیشه بهعنوان نماد شیکپوشی شناخته میشوند، اما این...
چرا ریش بعضی مردان پرپشتتر است و چطور میتوان ریش پرپشت داشت؟
ریش پرپشت و مردانه، آرزوی بسیاری از آقایان است، اما واقعیت این است که...
چرا عطر خوشبوی شما ماندگار نیست؟
اگر با وجود استفاده از عطرهای معروفی مثل ساواژ یا اولترا مال، باز هم...
جایگزینهای اقتصادی برای ساعتهای لوکس رولکس
اگر همیشه آرزوی داشتن یک ساعت رولکس را داشتهاید اما قیمتهای نجومی آن...
آیا خوشپوشی در محیط کار میتواند دردسرساز شود؟
در محیطهای کاری، انتخاب سبک پوشش میتواند پیامدهایی فراتر از ظاهر داشته...
چگونه با ریشتراش برقی اصلاحی بینقص داشته باشیم؟
بسیاری از آقایان تصور میکنند با خرید یک ریشتراش برقی، کار اصلاحشان...
آمار رشد سریع خانههای مجردی در تهران
آماری عجیب از تجرد نشینی در تهران به سرعت در حال افزایش است و در حالی...
کدام رنگ کاپشن چرمی برای شما مناسبتر است؟
انتخاب بین کاپشن چرمی مشکی و قهوهای شاید ساده بهنظر برسد، اما هرکدام...
نمایش بیشتر
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق میرسند؟
توافق میشود
توافق نمیشود