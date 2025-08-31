En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
تعداد بازدید : 426
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۲۵۷۳۱
کد خبر:۱۳۲۵۷۳۱
914 بازدید
نظرات: ۲
نبض خبر

چالش زوج ایرانی با ده فرزند!

یک زوج با 10 فرزند در اینستاگرام ویدئویی از چالش خانوادگی خود منتشر کرده‌اند که به سرعت در شبکه‌های اجتماعی وایرال شد. تصاویر این خانواده را می‌بینید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر فرزندآوری زاد و ولد ویدیو فیلم
اخبار مرتبط
مرد 43 ساله افغانی با دو زن و 23 فرزند در ایران!
روایت عجیب پیرمرد افغانی از چهار زن و 104 پسرش!
حرف‌های تلخ مرد ایرانی خطاب به افغانی‌های پر زاد و ولد
روایت یک افغانی از زاییدن سالی یک فرزند در ایران!
آمار ترسناک شدت زاد و ولد افغانی‌ها در ایران
مجری صداوسیما: چه اشکالی دارد دختر زمان عقد باردار شود؟
تصاویر تولد نهمین فرزند خانواده دهه شصتی
هزینه چند میلیون دلاری برای بچه دوم یک زن!
تصاویر خانواده‌ای با 28 بچه و شناسنامه‌ای که جا ندارد!
سوال یک روحانی که زوج جوان را در تلویزیون شوکه کرد
پدر یزدی در 80 سالگی، صاحب فرزند شد
دفاع یک مجری دیگر از بارداری حین عقد در تلویزیون
عباس عبدی: عامل اصلی عدم تمایل به فرزندآوری اقتصاد است
خانواده‌ای با یازده فرزند و سه فرزند در راه!
مهاجرت مبلغ فرزندآوری همراه 10 فرزندش به عمان!
واکنش زوج ایرانی به تولد دهمین فرزند
۷ دليل کاهش تمايل زنان به بچه‌دار شدن
حرف‌های مرد افغانی که 60 پسر دارد!
این زن و مرد جوان ایرانی رکورد فرزندآوری را زدند
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۲
مهدی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۹
0
1
پاسخ
توی هزینه های وحشتناک یه دونه اش موندیم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۹
0
1
پاسخ
اصلا به فكر محيط زيست نيستند
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟