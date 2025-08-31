کارخانه قند نقش جهان

کارخانه قند نقش جهان، به عنوان یکی از قدیمی‌ترین مراکز تولید قند و شکر در کشور، با ترکیبی از تجربه تاریخی و فناوری‌های نوین، سهم مهمی در تأمین مواد غذایی و پیشبرد صنعت قند ایران دارد.