En
/
فا
En العربیة
العربیة / English
روبیکا
واتس اپ
تلگرام
بله
سروش پلاس
اینستاگرام
ایتا
ایکس
یوتیوب
آپارات
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
کد خبر: ۱۳۲۵۷۲۲
بازدید: ۱۱۷۲
نظرات: ۳

کارخانه قند نقش جهان

کارخانه قند نقش جهان، به عنوان یکی از قدیمی‌ترین مراکز تولید قند و شکر در کشور، با ترکیبی از تجربه تاریخی و فناوری‌های نوین، سهم مهمی در تأمین مواد غذایی و پیشبرد صنعت قند ایران دارد.

دانلود همه تصاویر
گزارش خطا
برچسب‌ها:
تولید قند اصفهان عکس مستند عکس استانها
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
نظرات شما
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۱
غیر قابل انتشار: ۰
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۱
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۰۹ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۴:۰۰
البته با تکنولوژی صد سال قبل و راندمان سی درصد!
پاسخ
0
1
علی
Iran (Islamic Republic of)
۰۹ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۴:۰۷
من کشاورز چغندرکار کرمانشاه به علت ظرفیت محدود کارخانه قند اسلام اباد غرب باید چغندر خود را به کارخانه نقش جهان ببرم با هزینه حمل بالا. کارخانه رو جایی ساختن که چغندر نداره.
پاسخ
0
0
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۰۹ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۴:۲۸
فاتح یزدی موسس این کارخانه بود.روحش شاد
پاسخ
0
0