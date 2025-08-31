En
/
فا
En العربیة
العربیة / English
روبیکا
واتس اپ
تلگرام
بله
سروش پلاس
اینستاگرام
ایتا
ایکس
یوتیوب
آپارات
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
کد خبر: ۱۳۲۵۷۱۳
بازدید: ۲۶۴
نظرات: ۱

تظاهرات حمایت از غزه در آرژانتین

هزاران نفر از شهروندان آرژانتین در بوئنوس آیرس پایتخت این کشور، با برگزاری راهپیمایی‌ گسترده‌ای، حمایت خود را از مردم مظلوم فلسطین اعلام کردند. شرکت‌کنندگان با در دست داشتن پرچم‌های فلسطین و سردادن شعارهایی، از دولت و رئیس‌جمهور آرژانتین خواستند تا روابط خود را با اسرائیل قطع کند.

دانلود همه تصاویر
گزارش خطا
برچسب‌ها:
تظاهرات حمایت از غزه در آرژانتین آرژانتین غزه عکس بین الملل
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
نظرات شما
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۰۹ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۳:۳۲
حالا رئیس جمهور صهیونیت آرژانتین سفارت ایران رو برای خوش آمد ارباب اسرائیلی اش ببنده
پاسخ
0
0