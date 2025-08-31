تظاهرات حمایت از غزه در آرژانتین
هزاران نفر از شهروندان آرژانتین در بوئنوس آیرس پایتخت این کشور، با برگزاری راهپیمایی گستردهای، حمایت خود را از مردم مظلوم فلسطین اعلام کردند. شرکتکنندگان با در دست داشتن پرچمهای فلسطین و سردادن شعارهایی، از دولت و رئیسجمهور آرژانتین خواستند تا روابط خود را با اسرائیل قطع کند.
گزارش خطا
پسندها:
۰
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.