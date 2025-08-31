فال حافظ برای امروز شما ۹ شهریور

در تمام مدت عمر و زندگی خود همیشه در کارهای خود نیت خیر و خیال خدمت به خلق خدا را در سر داشته ای و طعنه و تحقیر دیگران در شما خللی وارد نکرده است.

به جان پیر خرابات و حق صحبت او

که نیست در سر من جز هوای خدمت او

بهشت اگر چه نه جای گناهکاران است

بیار باده که مستظهرم به همت او

چراغ صاعقه آن سحاب روشن باد

که زد به خرمن ما آتش محبت او

بر آستانه میخانه گر سری بینی

مزن به پای که معلوم نیست نیت او

بیا که دوش به مستی سروش عالم غیب

نوید داد که عام است فیض رحمت او

مکن به چشم حقارت نگاه در من مست

که نیست معصیت و زهد بی مشیت او

نمی‌کند دل من میل زهد و توبه ولی

به نام خواجه بکوشیم و فر دولت او

مدام خرقه حافظ به باده در گرو است

مگر ز خاک خرابات بود فطرت او

تعبیر فال حافظ ۹ شهریور ۱۴۰۴

در تمام مدت عمر و زندگی خود همیشه در کارهای خود نیت خیر و خیال خدمت به خلق خدا را در سر داشته ای و طعنه و تحقیر دیگران در شما خللی وارد نکرده است. به پاس این اخلاق نیکو به زودی رحمت الهی شامل حالتان خواهد شد و کارهایتان سروسامان می یابد و مشکلات مالی شما کاملا مرتفع می گردد و این پاداش فطرت پاک شماست.

نتیجه تفال به دیوان حافظ

۱- از اخلاق خوبی برخوردار می باشید و صداقت شما نزد همگان مشهور و معلوم است اما گرفتار کسی، چیزی یا مکانی شده اید و فکر می کنید اگر آنرا به دست آورد یا آنجا بروید، به تمام آرزوهایت جامه عمل پوشانده می شود. در حالیکه سخت در اشتباه هستید. هر جا بروید، آسمان همین رنگ است و هر که را دوست بدارید، همین رنج است.

۲- این نیت فراز و نشیب های فراوانی دارد که باید از انجام آن صرف نظر کنید. زیرا شما قدرت تحمل بار سنگین، درد و رنج این راه و سفر را ندارید اما اگر فکر می کنید می توانید، پس باید ابتدا مقدمات آن را فراهم آورید. آنگاه با اراده ای قوی، تلاش مضاعف و اندیشه ای تابناک اقدام کنید تا موفق شوید.