فال حافظ برای امروز شما ۹ شهریور

در تمام مدت عمر و زندگی خود همیشه در کارهای خود نیت خیر و خیال خدمت به خلق خدا را در سر داشته ای و طعنه و تحقیر دیگران در شما خللی وارد نکرده است.
به جان پیر خرابات و حق صحبت او
که نیست در سر من جز هوای خدمت او
بهشت اگر چه نه جای گناهکاران است
بیار باده که مستظهرم به همت او
چراغ صاعقه آن سحاب روشن باد
که زد به خرمن ما آتش محبت او
بر آستانه میخانه گر سری بینی
مزن به پای که معلوم نیست نیت او
بیا که دوش به مستی سروش عالم غیب
نوید داد که عام است فیض رحمت او
مکن به چشم حقارت نگاه در من مست
که نیست معصیت و زهد بی مشیت او
نمی‌کند دل من میل زهد و توبه ولی
به نام خواجه بکوشیم و فر دولت او
مدام خرقه حافظ به باده در گرو است
مگر ز خاک خرابات بود فطرت او

تعبیر فال حافظ ۹ شهریور ۱۴۰۴

در تمام مدت عمر و زندگی خود همیشه در کارهای خود نیت خیر و خیال خدمت به خلق خدا را در سر داشته ای و طعنه و تحقیر دیگران در شما خللی وارد نکرده است. به پاس این اخلاق نیکو به زودی رحمت الهی شامل حالتان خواهد شد و کارهایتان سروسامان می یابد و مشکلات مالی شما کاملا مرتفع می گردد و این پاداش فطرت پاک شماست.

نتیجه تفال به دیوان حافظ

۱- از اخلاق خوبی برخوردار می باشید و صداقت شما نزد همگان مشهور و معلوم است اما گرفتار کسی، چیزی یا مکانی شده اید و فکر می کنید اگر آنرا به دست آورد یا آنجا بروید، به تمام آرزوهایت جامه عمل پوشانده می شود. در حالیکه سخت در اشتباه هستید. هر جا بروید، آسمان همین رنگ است و هر که را دوست بدارید، همین رنج است.

۲- این نیت فراز و نشیب های فراوانی دارد که باید از انجام آن صرف نظر کنید. زیرا شما قدرت تحمل بار سنگین، درد و رنج این راه و سفر را ندارید اما اگر فکر می کنید می توانید، پس باید ابتدا مقدمات آن را فراهم آورید. آنگاه با اراده ای قوی، تلاش مضاعف و اندیشه ای تابناک اقدام کنید تا موفق شوید.

۳- به یکی از مشاهد متبرکه بروید و تقاضای گشایش کار کنید که بسیار مثمر ثمر است.

۴- کسی را در هفته گذشته رنجانده اید. او عزیز است و شما را دوست دارد. بجاست از او دلجویی کنید. زیرا او خیرخواه شما می باشد و می بیند که حسودان قصد فریب شما را دارند.

۵- علم انقلاب بیرون است و ایمان انقلاب درون و خودخواهی منشاء همه مفاسد است.

۶- اگر حوصله کنید به مدارج بالا دست می یابید. پس شتاب را کنار بگذارید و بر اعصاب خود مسلط شوید.

۷- حضرت حافظ در بیت های اول و دوم می فرماید:

* قسم به جان مرشد و پیر دیر و حق نعمت و راهنمایی او که در سرمن جزعلاقه برای فرمان و اطاعت او نمی باشد.

* اگر چه بهشت جای گناهکاران نیست لیکن شراب بیاور که من به رحمت خداوندی پشتگرمی درام.

حال خود باید نیت خود را تفسیر نمایید.

۸- به زودی خوابی خواهید دید. در جنگلی سبز و خرم، با دوستان قدم می زنید. تعبیرش تحول کلی و اساسی حاصل می شود و سود سرشاری توام با موقعیت عالی و خوشحال کننده به دست می آورید. مبارک است.

