هشدار؛ این دو مُسکن مشهور ممکن است آدم را بکشد!

تحقیق به روشنی به ما نشان می دهد که خطر تداخل دارویی چه قدر جدی است به خصوص در مورد سالمندان که عموما با داروهای بیشتر و برای زمان طولانی تر سر و کار دارند.
هشدار؛ این دو مُسکن مشهور ممکن است آدم را بکشد!

به گزارش تابناک به نقل از همشهری آنلاین، مصرف ایبوپروفن و استامینوفن با ایجاد مقاومت در برابر آنتی بیوتیک در بدن، می تواند موجب مرگ افراد شود. سالانه بیش از ۱.۲۷ میلیون نفر به علت مقاومت بدن در برابر آنتی بیوتیک در سرتاسر دنیا می میرند.

به تازگی تحقیقی که در استرالیا انجام شده به این نتیجه رسیده است که مصرف ایبوپروفن و استامینوفن می‌تواند باعث ایجاد مقاومت در برابر آنتی بیوتیک در بدن بشود و در نتیجه درمان عفونت های بعضاً کشنده باکتریایی را سخت تر بسازند.

 ایبوپروفن و استامینوفن دو مسکن قوی و غیر مخدر است که روزانه میلیون ها نفر در سرتاسر دنیا برای کاهش درد کمر و گردن و نیز پایین آوردن تب و غیره از آن استفاده می کنند.

این دو مسکن به صورت ترکیبی و همراه با کافئین (نوافن) یا آنتی هیستامین ها  (کلداکس) نیز تولید و مصرف می شوند.

بنا به این گزارش، سالانه رقم بسیار بالای ۱.۲۷ میلیون نفر  به علت مقاومت بدنشان در برابر آنتی بیوتیک در سرتاسر دنیا می میرند.

 مقاومت بدن در برابر آنتی بیوتیک یکی از بزرگترین چالش های بشر در زمان حاضر باشد.

دکتر رایتی ونتر که محقق مقاومت میکروبی است و این تحقیق زیر نظر او انجام شده می گوید: این تحقیق به روشنی نشان می دهد که خطر تداخل دارویی چه قدر جدی است به خصوص در مورد سالمندان که عموما با داروهای بیشتر و برای زمان طولانی تری سر و کار دارند.

استامینوفن: با کاهش تولید مواد شیمیایی دردزا (پروستاگلاندین ها) در مغز، درد و تب را کاهش می دهد. 

ایبوپروفن: به عنوان یک ضدالتهاب غیر استروئیدی، با توانایی آنزیم‌های COX، درد و رنج را کم می‌کند.

