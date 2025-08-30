شهید حجت‌الاسلام محمدجواد باهنر

دکتر محمدجواد باهنر، از دانشوران پرکار و نواندیش حوزه های علمیه و نیز دانشگاهها، در عصر حاضر به شمار می‌رود. وی پیش از پیروزی انقلاب، بیشتر در جبهه مبارزه فرهنگی نقش‌آفرینی کرد و در این عرصه با چهره هایی چون شهید آیت‌الله دکتر بهشتی همکار بود. پس از انقلاب نیز در مناصبی چون عضویت در شورای انقلاب، عضو مؤسس حزب جمهوری اسلامی، نمایندگی مجلس شورای اسلامی، وزارت آموزش و پروش و نهایتاً نخست وزیری نقش آفرین بود.شهید دکتر باهنر در انفجار دفتر نخست وزیری به اتفاق شهید محمدعلی رجایی به شهادت رسید.