En
/
فا
En العربیة
العربیة / English
روبیکا
واتس اپ
تلگرام
بله
سروش پلاس
اینستاگرام
ایتا
ایکس
یوتیوب
آپارات
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
کد خبر: ۱۳۲۵۵۸۲
بازدید: ۵۴۳

شهید حجت‌الاسلام محمدجواد باهنر

دکتر محمدجواد باهنر، از دانشوران پرکار و نواندیش حوزه های علمیه و نیز دانشگاهها، در عصر حاضر به شمار می‌رود. وی پیش از پیروزی انقلاب، بیشتر در جبهه مبارزه فرهنگی نقش‌آفرینی کرد و در این عرصه با چهره هایی چون شهید آیت‌الله دکتر بهشتی همکار بود. پس از انقلاب نیز در مناصبی چون عضویت در شورای انقلاب، عضو مؤسس حزب جمهوری اسلامی، نمایندگی مجلس شورای اسلامی، وزارت آموزش و پروش و نهایتاً نخست وزیری نقش آفرین بود.شهید دکتر باهنر در انفجار دفتر نخست وزیری به اتفاق شهید محمدعلی رجایی به شهادت رسید.

دانلود همه تصاویر
گزارش خطا
برچسب‌ها:
شخصیت شخصیت ها پرتره عکس شخصیت شهید باهنر هفته دولت شهدا دولت‌
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.